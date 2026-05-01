Hacienda recuerda que nunca pide información confidencial por correo electrónico o SMS

La Agencia Tributaria ha lanzado un aviso en el que recuerda que nunca solicita información confidencial, económica o personal, como números de cuenta, a través de correo electrónico o mensajes SMS. "Los ciberdelincuentes pueden intentar engañarte suplantando a la Agencia Tributaria por medio de correos electrónicos (phishing) o SMS (smishing) fraudulentos", advierte en el aviso, publicado en su página web con motivo de la campaña de la renta.

Para prevenir este tipo de fraudes, recuerda a los contribuyentes que la Agencia nunca solicita información confidencial por correo electrónico o SMS, no realiza devoluciones a tarjetas ni mediante Bizum ni cobra por los servicios que presta. En caso de recibir un correo o SMS supuestamente enviado por la Agencia Tributaria, se recomienda no descargar documentos o ficheros ni pinchar en enlaces, sino borrarlo e informar.

Cada campaña de la renta se incrementan los intentos de fraude, especialmente los telefónicas. En la mayoría de los casos, los autores de las llamadas se hacen pasar por la Agencia Tributaria e intentan ganarse la confianza con llamadas repetidas cuyo objetivo es lograr información personal o bancaria.

Esto es habitual tanto en llamadas telefónicas como en mensajes de texto y correos electrónicos. Los ciberdelincuentes suelen utilizar direcciones similares a las oficiales, pero son capaces de mostrar incluso el dominio real de la AEAT en el remitente o el número de teléfono de tu entidad bancaria. Estos son los rasgos principales del fraude (Fuente: Caixabank):

Imitan mensajes reales: en sus comunicaciones tratan de emular el tono y expresiones de los mensajes auténticos de la Administración para evitar que desconfíes.

Generan sensación de urgencia: es habitual que establezcan plazos inminentes para que respondas a sus requerimientos rápidamente y sin pensar, bajo el pretexto de evitar sanciones o problemas que, en realidad, nunca tendrán lugar.

Enlaces para que aportes información o realices una acción: los mensajes fraudulentos contienen habitualmente enlaces que llevan a páginas web fraudulentas y nunca debes abrir. Pueden pedir datos personales, información bancaria o sobre tarjetas de crédito, e incluso animarte a descargar una falsa notificación de Hacienda.

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Archivos adjuntos: es habitual que los correos y mensajes fraudulentos contengan algún archivo que, al descargarse, puede instalar algún malware en el dispositivo.