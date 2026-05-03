Caixa Popular: Cuando los empleados son los dueños del banco

Caixa Popular forma parte del mismo árbol en el que han fructificado firmas como la cadena de alimentación Consum o la universidad La Florida. Tiene paralelismos con Mondragón Corporación Cooperativa, de la que forma parte Laboral Kutxa. Ambas, además, son las únicas cooperativas de trabajo asociado que existen en el sector financiero español. La segunda inspiró a la primera. Un grupo de valencianos pertenecientes a los movimientos sociales y a la iglesia de base, como Pepe Soriano, Francisco Pons o Vicent Diego, recorría durante los veranos diversos lugares de Europa en busca de inspiración para poner en marcha proyectos cooperativos en Valencia. El grupo guipuzcoano fue para ellos similar a la caída del caballo de Pablo de Tarso.

De ahí surgiría Consum en 1975 y, en 1977, Caixa Popular, cuya primera oficina se ubicó en Alaquàs, justo detrás de donde estaba la primera tienda de la cadena de distribución, tal como recuerda ahora la directora general de la cooperativa de crédito, Alicia Soler. Los orígenes no fueron sencillos: dificultades para cumplir las exigencias de capital del Banco de España para obtener la ficha bancaria, recurrir a alianzas con otras entidades para disponer de productos como las tarjetas de crédito...

Activos

Aquellos obstáculos quedaron atrás con el paso del tiempo y hoy Caixa Popular es una entidad financiera con 4.500 millones de activos, 82 oficinas que este año aumentarán en dos, 450 trabajadores, 246.000 clientes y unos beneficios netos de 42 millones de euros, de los cuales un 10 % va destinado a obra social, centrada en la cultura, la sostenibilidad y la formación. En tamaño, es la segunda de su sector en la Comunitat Valenciana, tras la Central de Orihuela, que es una caja rural.

Alicia Soler, ante la sede de Caixa Popular. / Germán Caballero

Como ha quedado dicho, Caixa Popular es, junto a Laboral Kutxa, la única cooperativa de trabajo asociado en su ámbito. ¿Cuál es su hecho distintivo? Pues que los trabajadores son los socios, a diferencia de las rurales donde los propietarios son las cooperativas agrarias. Su asamblea ilustra su idiosincrasia, que no se limita a esta cuestión.

Socios

El 60 % de sus integrantes son los trabajadores y representantes de cooperativas asociadas como Consum o La Florida. El resto corresponde a personas físicas y empresas a las que la firma ha dado entrada en su capital en los últimos años. El capital está compuesto por 120 millones de euros y para formar parte del mismo se ha de aportar un mínimo de cien euros para un individuo o de 50.000 si es una mercantil. En su consejo rector, además de vocales de los empleados y de las cooperativas, van a entrar consejeros independientes tal como le pide el Banco de España.

Caixa Popular, obviamente, no es una entidad grande, pero tiene un recurso indispensable para poder ofrecer algunos de los servicios que prestan las firmas financieras de mayor tamaño. Es el Grupo Caja Rural, del que forman parte tres decenas de empresas del sector de toda España, entre ellas las rurales de Navarra, Granada, Extremadura o Asturias. "Nos da economías de escala", explica Soler. Fundamentalmente, a través de tres sociedades: el Banco Cooperativo (que actúa como mayorista en el mercado de capitales), la aseguradora RGA y RSI, que es la firma tecnológica, entre otras cosas responsable de la banca digital de sus socios y de la ciberseguridad. Cada uno de ellos participa en función de sus activos totales. Caixa Popular lo hace con un 4 % del total.

Alicia Soler, directora general de Caixa Popular. / Germán Caballero

Además, el grupo tiene un fondo de solidaridad de 380 millones de euros puestos "por todos, que sirven para ayudar a cualquiera de las cajas asociadas que tengan un problema económico". "Estar en este grupo nos garantiza nuestra independencia, entre otros motivos porque no se mutualizan los beneficios", afirma Soler, a diferencia de lo que sucede con el otro gran grupo de rurales español, capitaneado por Cajamar y del que forman parte unas dos decenas de firmas valencianas.

Inmobiliario

La directora general de Caixa Popular asegura que la entidad salió sin demasiadas heridas de la Gran Recesión de 2008 que se llevó por delante a buena parte de las cajas de ahorros y a algunas de las más significadas rurales gracias a su prudente política con el ladrillo. El 61 % de la inversión crediticia se destina a los clientes individuales -y ahí van incluidas las hipotecas- pero la entidad tiene limitada al 5 % la destinada al sector inmobiliario, fundamentalmente el promotor.

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De cara al futuro, "lo que nos preocupa", en palabras de su directora general, "es que el proyecto sea sostenible y que no dejemos de ser lo que somos. También queremos crecer e invertir en la sociedad, pero desde la prudencia". De ahí que la expansión territorial se limite a dos o tres aperturas anuales y siempre en territorios donde no compite con las rurales del grupo al que pertenece, sea en Castilla-La Mancha o en la también valenciana Algemesí. Cree que hay margen para crecer en la ciudad de València y en su provincia. "Después estudiaremos si salimos de la Comunitat Valenciana", concluye Alicia Soler.