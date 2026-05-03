La crisis del granito gallego empuja al sector a reestructurarse entre ventas de canteras, despidos y una mayor concentración

Hace ya más de un año que las antiguas instalaciones de Levantina en O Porriño cambiaron de manos en la mayor operación que el granito gallego recuerda en décadas. Es larga la lista de motivos que empujaron a la multinacional alicantina a tomar la decisión de desprenderse de su único activo en la comunidad (como la ralentización de la construcción a nivel mundial por el alza de tipos para contener la inflación), pero al final no se limitó a una cuestión de impresiones, sino de números, cuentas que no daban para el fondo que controlaba la factoría, Polus Capital Management, y que vio mucho más factible vender para ganar liquidez, dinero que destinó a reforzarse en Castellón con Techlam, su gran apuesta por un material más rentable como lo es la piedra sinterizada.

A corto plazo, este último ejercicio puede haberle dado la razón a la firma de gestión de inversiones británica, habida cuenta del pinchazo que ha sentido la industria, netamente exportadora. Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Galicia envió al extranjero 505.000 toneladas de granito en 2025, casi un 22% más, pero por valor de 94 millones de euros, un 7,6% menos.

Se trata del peor registro de los últimos 14 ejercicios (habría que remontarse a 2011 para encontrar una cifra menor, 86 millones, y en todo caso esa cuantía valía mucho más antaño al no contemplar el efecto de la inflación). ¿Pero cómo es posible que vendamos más (en peso) y ganemos menos (en euros)? Principalmente porque se ha despachado más granito en bruto, pero mucho menos producto elaborado.

En tres años, desde el máximo de 144 millones de euros de 2022, con los precios por las nubes y los bancos centrales comenzando a encarecer la financiación, las ventas al extranjero del sector han caído cerca de un 35%. Es decir, ha perdido uno de cada tres euros que ingresaba a nivel internacional. Se está dando «una coyuntura difícil», subraya el Clúster del Granito sobre la actual situación de la industria, «que se está reflejando en unas cifras de facturación, exportaciones y márgenes mucho más reducidos que los que tradicionalmente ha venido registrando».

La crisis del granito gallego (extensible al resto de España y a otros materiales como el mármol) está empujando al gremio a reestructurarse entre medidas laborales y desinversiones que podrían derivar en una mayor concentración. «Las canteras pequeñas no desaparecerán, pero sí hay algunas en venta», destaca un empresario consultado por FARO, que asegura que ya ha habido algunos «ofrecimientos». «Al final quedarán cinco o seis compañías como punto de referencia», añade.

«La industria está montada para un nivel de producción que no sabemos si va a volver», apunta por su parte el directivo de una segunda compañía, que sugiere una probable «adaptación de la capacidad productiva a la realidad del mercado».

Otro empresario del área de Vigo evidencia que «las producciones no son las de antes y los números tampoco». «Competimos contra productores que antes no existían y contra nuevos materiales que nos están quitando cuota», añade, reconociendo, sobre otra hipotética operación en el sector, que «podría haber alguna sorpresa». «Aquí cada uno parece que se está buscando la vida por su cuenta en vez de hacer fuerza entre todos», agrega, apelando también a la unidad.

Portugal, un «recurso puntual»

El Clúster del Granito constata que la reducción de las ventas y la rentabilidad «se está materializando en ERE o ERTE», medidas cuya aplicación «es heterogénea y se concentra en empresas concretas» porque, como recuerda, también hay firmas «con resultados económicos mejores que la media sectorial». Respecto a la venta de canteras e incluso la posible deslocalización de alguna compañía a Portugal, como ya ha ocurrido en el pasado, evidencia que «el recurso puntual» de acudir al país vecino para realizar alguna de las fases productivas (como el corte, la elaboración o la logística) «existe, pero debe leerse como una herramienta temporal de gestión de costes, no como un traslado de la actividad».

«El escenario más probable combina desinversiones selectivas en activos de menor rendimiento con ajustes operativos puntuales, pero preservando el núcleo industrial en Galicia», expone la organización sectorial, que reitera la fortaleza de su producto: «Las empresas saben que su principal activo es un recurso geológico de primer nivel y una posición de mercado construida durante décadas».

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Respecto a la concentración, el Clúster del Granito admite que podría producirse «si la presión sobre los márgenes se prolonga, pero no es un escenario que deba darse por hecho ni en el corto plazo». «De materializarse, lo más razonable es que adopte formas selectivas: integraciones puntuales, ajustes de cartera o reordenaciones operativas, más que operaciones de gran escala», sentencia.