«Pescanova llegó a Lüderitz cuando se estaba muriendo y le devolvió la vida»

La ciudad africana de Lüderitz no se entendería hoy sin la pesca gallega. Allí arribó hace 36 años Pescanova, en 1990, con 3.000 millones de las antiguas pesetas bajo el brazo y la creación de la sociedad mixta NovaNam. El crecimiento imparable de la otrora mayor pesquera de España, con sede en Chapela, contribuyó al desarrollo vital de esta urbe portuaria del sur de Namibia, donde posee nueve barcos que capturan 18.500 toneladas anuales de distintas especies demersales, principalmente merluza, rosada y rape, así como una factoría de procesado. En ella también se ha instalado hace poco la viguesa Pereira, que el pasado mes de octubre anunció la compra de la mitad de Southern Namibia Hake Fishing Industries, una sociedad que cuenta con una planta que será remodelada en profundidad y a la que sumará un nuevo frigorífico. «Debemos seguir trabajando por la sostenibilidad y por la economía azul», remarca la alcaldesa de Lüderitz, Brigitte Fredericks, en una entrevista con FARO con motivo de su participación el pasado martes en la cuarta edición del Foro Galicia de Sostenibilidad Global de Productos del Mar (GSSG).

—Lüderitz tiene una relación histórica con la industria pesquera gallega. ¿Qué ha supuesto este vínculo para la ciudad?

—La cooperación entre Galicia y Lüderitz ha sido siempre muy buena. La llegada de NovaNam procede precisamente de esa relación y ha contribuido a fortalecer la ciudad.

—¿Cuánta importancia cobra hoy la pesca para la economía y el empleo?

—Es muy, muy importante. La industria pesquera emplea a más de 3.000 personas [cerca de la mitad de la población activa de Lüderitz]. La mayor parte de los ingresos y de los medios de vida de la ciudad dependen de la pesca. La sostenibilidad de Lüderitz depende realmente de esta actividad.

—¿Cómo valora el impacto económico y social generado por Nueva Pescanova?

—Ha sido muy importante. NovaNam llegó a Lüderitz cuando la ciudad se estaba muriendo. No había actividad, la minería estaba decayendo y también la pesca de langosta. Entonces llegó NovaNam y nos devolvió la vida.

—¿Qué factores considera más importantes a la hora de seguir desarrollando la región? ¿El empleo, la formación, la inversión industrial, el desarrollo social?

—Todo es importante, pero especialmente el desarrollo de capacidades y la creación de empleo. Como he dicho, Lüderitz estaba en una situación muy difícil. Cuando Pescanova llegó a la ciudad, trajo vida, generó puestos de trabajo, impulsó la formación y contribuyó al desarrollo de capacidades.

—¿Qué espera de Pereira tras hacerse con parte de Southern Namibia Hake?

—Espero que Pereira haga lo mismo que NovaNam: que contribuya a crear empleo y también a transferir conocimiento, formación y capacidades. Espero que su inversión contribuya al crecimiento de la región.

—¿Se puede equilibrar la actividad pesquera con la sostenibilidad y los beneficios para la comunidad local?

—Por supuesto, y deben ir de la mano.

—¿Qué mensaje enviaría hoy a la industria pesquera gallega?

—Que debemos seguir trabajando por la sostenibilidad y por la economía azul. Tenemos que empezar ahora y debemos mantener esa economía azul en el tiempo.

—¿Cuál ha sido su impresión sobre el Foro GSSG y sobre la ciudad de Vigo?

—Es mi primera vez en Vigo y también mi primera vez en España. Me gusta la ciudad, me ha gustado todo lo que he visto. Este foro es muy importante, y me gustaría que el próximo año fueran invitados más representantes de Namibia, porque es una gran oportunidad para aprender. Yo al menos he aprendido mucho, y creo que otros namibios también podrían aprender de esta experiencia.

—Entonces, ¿volverá?

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—Sí, definitivamente.