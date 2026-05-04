Abanca abre en A Coruña una oficina especializada en acompañamiento digital a sus clientes

Abanca ha inaugurado este lunes 4 de mahyo en A Coruña una oficina especializada en el acompañamiento digital a sus clientes. Para esta novedosa propuesta, la entidad ha reformado y transformado su céntrica sucursal junto al Obelisco --en la esquina de Rúa Nueva con el Cantón Grande-- en un nuevo concepto de espacio "que sitúa la digitalización y la autonomía del cliente como ejes centrales de la experiencia de servicio", según destaca Abanca en una nota informativa.

El banco ha renovado por completo su céntrica oficina en la zona del Obelisco para desarrollar este innovador enfoque, basado en el acompañamiento personalizado al cliente en uso de los canales digitales y de autoservicio para agilizar sus gestiones más frecuentes. La oficina que ahora brindará estos nuevos servicios de acompañamiento digital a clientes ha estado cerrada por obras en las últimas semanas.

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Destaca Abanca que esta renovada oficina "es un gran espacio abierto y luminoso, sin barreras y con un diseño moderno y funcional, que potencia la cercanía, la transparencia y el confort" y añade que este espacio está pensado "principalmente, para proporcionar a particulares, negocios y pymes de la principal zona comercial y de servicios de A Coruña apoyo a la hora de operar desde la banca móvil y el cajero automático para realizar operaciones como el pago de recibos, transferencias, ingresos, reintegros o el alta de tarjetas de transporte, entre otras" gestiones.

Esta nueva oficina del Obelisco abrirá en horario comercial extendido, en jornada de mañana y tarde: de lunes a jueves, de 8.15 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.15 horas.

El centro cuenta, según destaca Abanca, con equipamiento tecnológico de vanguardia que facilita la interacción con el cliente y fomenta la digitalización y la omnicanalidad. Tiene una amplia zona de autoservicio 24 horas, dotada con cuatro cajeros multifuncionales, desde los que es posible realizar las operaciones cotidianas en cualquier momento y con total accesibilidad gracias a funcionalidades como el menú simplificado o guiado por voz. Además, la oficina dispone de dispositivos de bienvenida, wifi gratuita y tabletas que facilitan la movilidad de los empleados para atender al cliente en cualquier espacio de la oficina.

Zona de acompañamiento digital

Abanca convierte su oficina del Obelisco, en A Coruña, en un espacio de acompañamiento digital a sus clientes. / LOC

La entidad subraya que uno de los elementos diferenciadores de este nuevo concepto de servicio es la zona de acompañamiento digital, pensada para ayudar a los clientes a familiarizarse con las nuevas soluciones tecnológicas que facilitan las gestiones bancarias. Desde este punto, ubicado en la entrada a la oficina, profesionales de Abanca reciben a los clientes y, en función de sus necesidades de servicio, los asisten en el uso de las herramientas de banca a distancia y autoservicio, facilitando su autonomía en la realización de operaciones digitales.

"La oficina destaca también por su sostenibilidad medioambiental. En la renovación del espacio se han cuidado al máximo aspectos como la eficiencia energética, el control de consumos o el aprovechamiento de la luz solar a través de grandes ventanales", destaca Abanac en el comunicado. "Además, gracias a la digitalización de procesos se reduce al mínimo el consumo de papel en la oficina, con pautas como el fomento de la firma digital de contratos mediante el servicio Firma Abanca o los dispositivos portátiles, o la consulta de justificantes y documentos desde la banca móvil del cliente", añade.