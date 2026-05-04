Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña, en el 'top 30' de los MIRXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízEl Dépor retira sus murales de la plaza de PontevedraCómo colaborar con la Cocina Económica de A CoruñaSuceso en FisterraEl Leyma, abierto a organizar en el Coliseum la 'final four' por el ascensoEl bingo 'drag' que revoluciona el tarde en A Coruña
instagramlinkedin

Arias Nadela inaugura su tienda en Pocomaco tras su reforma

Imagen de la inauguración de la tienda de Arias Nadela en Pocomaco.

Imagen de la inauguración de la tienda de Arias Nadela en Pocomaco. / Gus de la Paz

RAC

A Coruña

Arias Nadela celebró la reinauguración de su tienda en el polígono de Pocomaco con un evento que reunió a numeroso público. Clientes, proveedores y profesionales del sector acudieron a la cita para conocer el renovado espacio expositivo. La firma refuerza así su presencia en A Coruña con unas instalaciones actualizadas, pensadas para mejorar la atención y mostrar sus soluciones en equipamiento de cocina y baño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents