Arias Nadela inaugura su tienda en Pocomaco tras su reforma
A Coruña
Arias Nadela celebró la reinauguración de su tienda en el polígono de Pocomaco con un evento que reunió a numeroso público. Clientes, proveedores y profesionales del sector acudieron a la cita para conocer el renovado espacio expositivo. La firma refuerza así su presencia en A Coruña con unas instalaciones actualizadas, pensadas para mejorar la atención y mostrar sus soluciones en equipamiento de cocina y baño.
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