La construcción de viviendas cae un 9% en plena crisis de accesibilidad y no cubre ni la mitad de los nuevos hogares

La construcción de viviendas registró en el último año una caída cercana al 9%: en 2025, se finalizaron la construcción de 91.896 casas, frente a las 100.980 que se alcanzaron en 2024, según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Por contra, el nuevo de inmuebles que iniciaron sus obras crece ligeramente hasta las 137.330 unidades, aunque se mantienen lejos de la demanda potencial, la creación de hogares, que se sitúa por encima de los 200.000 al año.

De acuerdo a las estadísticas mencionadas, promotoras y constructoras terminaron en los últimos doce meses la construcción de 80.792 viviendas libres y 11.104 de carácter protegido —cuya principal característica es que el precio está limitado—. Estas cifras suponen una caída del 6,7% en el número de casas libres terminadas, mientras el desplome es más agudizado en la protegida, donde supera el 22,7%.

El motivo principal detrás de la caída es que en 2025 culminaron sus obras promociones que se iniciaron en 2022 y 2023, años afectados por la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) tras la guerra de Rusia y Ucrania, donde los inversores ralentizaron sus proyectos por el aumento de los costes de financiación.

Teniendo en cuenta lo anterior, los datos de construcción alcanzados en 2025 ahondan la crisis de sobredemanda y escasa oferta que vive el mercado residencial en España, que el Banco de España estima en más de 700.000 viviendas. Esta cifra ha aumentado aún más, ya que en el último ejercicio se crearon 226.279 hogares, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), fuertemente impulsado por la atracción de inmigración extranjera.

Por contra, la parte positiva es que el pasado año, aunque las viviendas terminadas cayeron, no las que se iniciaron. En 2025, se inició la construcción de 137.330 casas, un 0,8% más que en 2024, cuando se alcanzó ya una cifra récord en la última década. Del total, los inversores comenzaron las obras de 121.827 inmuebles libres, un 8,56% más; mientras la construcción de nueva vivienda protegida no siguió esta tendencia y cayó un 35,3%, con solo 15.503 pisos, frente a los 23.969 del ejercicio anterior.

El precio de la vivienda se disparó más de un 13%

Según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio de la vivienda se disparó un 13,1% en cifras interanuales: un piso tipo de 80 metros cuadrados pasó de costar de media 157.760 euros en diciembre de 2024 a 178.400 euros en el mismo mes de 2025. En cuanto a la relación entre los precios de la vivienda libre y la vivienda protegida, se observa que el precio medio de la primera es actualmente un 86% superior al de la segunda, es decir, alrededor de unos 96.000 euros. Analizando por tipología de vivienda, la de obra nueva alcanza un precio medio de 2.601 euros por metro cuadrado, mientras la de segunda mano se sitúa en 2.219 euros.

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"El precio medio de la vivienda libre ha mantenido una senda de crecimiento en los seis últimos años, experimentando una cierta retracción en el año 2020, como consecuencia de la crisis originada por la covid-19. No obstante, también se observa cómo a partir del cuarto trimestre de ese mismo año, la tendencia creciente se recupera, de manera que el valor de compraventa del cuarto trimestre de 2025 supone el más elevado de todo el periodo analizado", reza el documento.