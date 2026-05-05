Amovens compra Getaround Europe y se convierte en líder europeo del 'carsharing'

Amovens, la plataforma española de alquiler de vehículos entre particulares integrada en el grupo danés GoMore, ha adquirido a su competidor Getaround Europe que le permitirá convertirse en el mayor operador europeo de carsharing entre particulares, según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes de toda solvencia. La transacción, cuyo importe no ha sido hecho público, une bajo un mismo grupo dos de las principales compañías del sector en Europa y refuerza la apuesta por una movilidad basada en el uso compartido frente a la propiedad del coche.

La operación se produce después de que multinacional estadounidense Getaround decidiera vender sus actividades europeas. Para Amovens y GoMore, supone un salto de escala: la compañía combinada contará con más de 70.000 vehículos activos en 11 países europeos, gestionará más de 1,5 millones de alquileres al año y prevé superar los 50 millones de euros de ingresos anuales.

Hasta ahora, GoMore y Amovens estaban presentes en España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Austria y Suiza. Con la incorporación de Getaround Europe, el grupo suma Francia, Alemania, Bélgica y Noruega. Ambas compañías coincidían únicamente en España y Austria. En el mercado español, Amovens parte con una posición más relevante y cuenta con unos 10.000 vehículos disponibles, según explica Alberto Bajjali, consejero delegado de Amovens en España.

“Esta operación representa un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento, impulsada por un contexto caracterizado por el aumento de la densidad urbana, el cambio en los hábitos de movilidad y un entorno regulatorio más favorable”, señala Bajjali. El directivo defiende que la compañía está construyendo “una alternativa real a la propiedad del coche: más eficiente, accesible y sostenible”.

El modelo de Amovens se basa en que propietarios particulares alquilen sus vehículos cuando no los utilizan. La compañía recuerda que los coches permanecen hasta el 95% del tiempo parados, por lo que el carsharing entre particulares permite activar un parque ya existente sin aumentar el número de vehículos en circulación. La plataforma permite alquilar coches desde una hora hasta tres meses, para necesidades que van desde una escapada de fin de semana hasta una mudanza puntual o unas vacaciones.

Bajjali subraya que la empresa no se ve compitiendo solo con otras plataformas de alquiler entre particulares, sino con el mercado más amplio del acceso flexible al coche. “Nuestra misión es hacer que la gente comparta coche. Entendemos que hay demasiados coches en las calles que están parados y que no se utilizan”, explica. Amovens no se posiciona frente al transporte público, el taxi, las VTC o los servicios urbanos por minutos, sino como una alternativa para usos de mayor duración.

No habrá unificación de marcas

La integración de Getaround Europe no implicará, por ahora, una unificación inmediata de marcas ni de plataformas. Según Bajjali, el grupo quiere avanzar de forma gradual y analizar primero qué funcionalidades valoran más los usuarios de cada servicio. “Muchas empresas, cuando hacen este tipo de operaciones, se dan mucha prisa en que quede claro qué marca gana. Nosotros no tenemos ninguna prisa”, afirma.

Tras la operación, el grupo estará dirigido por un equipo que combina perfiles de GoMore, Amovens y Getaround. Matias Møl Dalsgaard, fundador y consejero delegado de GoMore, asumirá la dirección general del grupo. Thomas Christensen será director de operaciones y Marie Reboul, hasta ahora consejera delegada de Getaround Europe, seguirá al frente de los mercados en los que operaba Getaround. En España, Bajjali liderará Amovens y la integración local.

El consejo de administración incorporará a Tim Albertsen, ex consejero delegado de Ayvens, con más de 25 años de experiencia en renting, leasing y alquiler de vehículos. GoMore no cuenta con fondos de inversión en su accionariado, según Bajjali, sino con inversores privados.

Amovens nació en España como plataforma de viajes compartidos y fue adquirida en 2017 por GoMore, que desarrolló el actual modelo de alquiler entre particulares. Desde 2020, este segmento ha registrado un fuerte crecimiento en Europa y, en España, Amovens asegura haber alcanzado tasas anuales de entre el 75% y el 100%.

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Con esta adquisición, Amovens y GoMore aspiran a consolidar una red europea de movilidad compartida y a acelerar la adopción del carsharing entre particulares como alternativa cotidiana al coche en propiedad. Entre los accionistas de GoMore está la aseguradora suiza Helvetia Baloise, el fundador de JustEat, Jesper Buch; el de Flying Tiger, Lennart Lajboschitz, o el exconsejero delegado de Ayvens, Tim Albertsen.