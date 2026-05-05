Garamendi ve "sorprendente" que habiendo más empleo se esté gastando "más que nunca" en desempleo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este martes de "sorprendente" que España esté gastando "mucho más que nunca" en prestaciones por desempleo habiendo más puestos de trabajo en España.

"¿Cómo es que tenemos más empleo y en paro gastamos más? Nos deberíamos de plantear muy bien todos estos temas", ha dicho el dirigente empresarial durante la inauguración del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026 organizado por ATA en la sede de la CEOE.

En su intervención, Garamendi ha felicitado a los autónomos por los datos de paro y afiliación del mes de abril, pues el tirón del empleo ha venido de la mano de la hostelería y el turismo.

El dirigente de la CEOE ha resaltado que, en su gran mayoría, la creación de empleo viene a través de los autónomos y ha instado a "cuidar y mimar" especialmente a este colectivo, que ya alcanza los 3,5 millones de personas en España.

El líder de la CEOE ha subrayado que, en la problemática actual, los autónomos que "aguantan" son aquellos que tienen empleados, que tienen ya pequeñas empresas, y ha insistido en que hay que cuidarlos para que sigan con su actividad. "Los trabajadores pueden estar protegidos de una manera u otra, pero el trabajo autónomo, los autónomos, el día que les falla esa buena idea que tenían, el día que las cosas no van tan bien, pues muchas veces pierden su casa, se van al paro y no tienen esos apoyos, esas cosas que pueden tener otros trabajadores que pueden estar en el propio Régimen General", ha añadido.

Para los autónomos "que han caído", Garamendi ha defendido una segunda oportunidad, al igual que ha emplazado a abordar otros problemas que sufre el colectivo, como los traspasos de negocios donde los titulares se jubilan ó de cómo gestionar esa misma situación en la España vaciada, en los pueblos.

"Eso significa trabajar en la formación, eso significa no ahogar más lo que ya se está ahogando", ha señalado Garamendi, que también ha denunciado la difícil gestión a la que se enfrentan los autónomos con la "maraña permanente" de normas que están sobre la mesa.

"A ver quién puede gestionar algo con tantas normas, papeles, cuando tiene un pequeño negocio. ¿Cómo va a crecer ese pequeño autónomo a empresa? ¿Cómo va a poder crecer si al final va a tener que manejarse en esa maraña de normas permanentes que están encima de la mesa?", ha argumentado.

Garamendi ha agradecido a ATA el trabajo que realiza en defensa "de la clase, de la casta más olvidada de este país", los autónomos. "Nos guste o no nos guste estamos viendo muchas medidas que van encaminadas en sentido contrario, por las que están sufriendo los pequeños", ha advertido.

"Vamos a estar con vosotros, que estamos para trabajar, en este caso, por los pequeños, y que, realmente, no os sintáis abandonados, porque la sociedad tiene claro que todo esto funciona, si tiene la capa más amplia, que son los tres millones y medio de autónomos, que son los que generan y dan y los que tiran para adelante", ha concluido.

CEOE destaca que el empleo lo mantienen empresas y autónomos

En un comunicado posterior, desde la CEOE han destacado el compromiso de las empresas con el empleo que mantienen las empresas privadas españolas y los autónomos a pesar de un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, el fuerte encarecimiento de los costes laborales y de producción y la inseguridad jurídica derivada de los continuos anuncios de cambios regulatorios.

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Según la patronal, los datos ponen de relieve que la creación de empleo continúa concentrándose en las grandes empresas, que compensan las pérdidas registradas en las microempresas, donde el empleo ha descendido del 21,61% en 2019 al 17,88% en marzo de 2026 (último dato disponible).