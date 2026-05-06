Arrecifes con concha de mejillón en el mar Rojo y un «pasaporte digital» para el maíz sostenible: el CDTI da cinco millones a ocho empresas gallegas para impulsar su innovación

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) vuelve a fijarse en el talento gallego. La entidad ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas por casi cinco millones de euros para respaldar ocho iniciativas que buscan impulsar la I+D+i empresarial a lo largo de la comunidad, con especial foco en el progreso industrial respetuoso con el planeta.

Entre las compañías seleccionadas están la coruñesa Intacta Gestión Ambiental, que ha logrado una ayuda de casi 339.000 euros para crear arrecifes impresos en 3D a partir del carbonato cálcico procedente de la concha de mejillón, destinados a restaurar los ecosistemas del mar Rojo. También se encuentra la viguesa Xymbot, que ha captado más de 333.000 euros para diseñar un «pasaporte digital» que certifique la trazabilidad de la agricultura sostenible.

Los apoyos fueron confirmados este martes por el Consejo Rector del CDTI, que a nivel nacional ha aprobado 109 operaciones y una contribución de 58 millones de euros. Se trata de ayudas parcialmente reembolsables, dotadas de préstamos a largo plazo de bajo interés y subvenciones a fondo perdido de hasta el 33%.

6,4 millones de presupuesto

Estos incentivos permitirán movilizar 6,4 millones a las empresas gallegas, entre las que también está Construcciones Fechi (O Porriño), la compañía de Galicia más beneficiada por esta línea y que recibirá más de 1,5 millones para promover una construcción vial más sostenible. A ella se suma la también porriñesa E&Q 91 Floors y su proyecto para optimizar la fabricación de suelos de madera (759.000 euros).

También logran apoyos las coruñesas Inleit Ingredients (592.900 euros) y SunRock Biopharma (539.000 euros). La primera desarrollará un nuevo proceso basado en tecnologías ómicas para obtener proteínas funcionales y saludables contra la obesidad, mientras que la segunda lidera una iniciativa ligada al estudio del anticuerpo anti-CCR9 y su efecto en la enfermedad inflamatoria intestinal.

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Completan el listado la sueca Svenska Bearing (537.000 euros), instalada en Cambados y que llevará a cabo una investigación para crear una nueva gama de fluidos lubricantes e hidráulicos ecológicos destinados a la industria naval; así como la boirense Jealsa Foods (338.000 euros), con un proyecto centrado en impulsar soluciones sostenibles de envasado aplicadas al sector conservero.