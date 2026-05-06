El paro baja en la comarca de A Coruña en 189 personas

El dinamismo del mercado laboral en abril permitió reducir las listas del paro en la comarca de A Coruña, que cerró el mes con 18.287 desempleados, 189 menos que en marzo.

El descenso se extendió a la mayoría de los concellos del área metropolitana: A Coruña restó 122 parados; Arteixo, 24; Oleiros, 16; Culleredo, 14; y Cambre, cinco. También bajó en Abegondo y Bergondo, mientras que en Carral y Sada se mantuvieron. En conjunto, la evolución fue positiva tanto entre hombres como entre mujeres.

265 nuevos empleos al día en Galicia

Abril es tradicionalmente un buen mes para el mercado laboral. Las contrataciones ligadas a los sectores más turísticos como la hostelería suelen tirar del empleo y reducir el paro y este año no ha sido una excepción. Con ese telón de fondo, Galicia creó el mes pasado 7.944 puestos de trabajo con respecto a marzo (+0,72%), lo que supone sumar 265 afiliados más a la Seguridad Social de media al día. Es el segundo aumento más intenso para un abril desde que hay registros y permitió situar el número total de cotizantes en 1.103.820 personas, el mayor nivel alcanzado en el cuarto mes del año de toda la serie histórica de datos.

El balance difundido este martes por el Ministerio de Seguridad Social constata que la demanda de personal en la hostelería en un mes que arrancó en plena Semana Santa fue uno de los grandes impulsores del empleo. En el régimen general, el más numeroso, esta rama de actividad sumó 3.650 trabajadores de media con respecto a marzo, superando los 64.500 cotizantes. Aunque en menor medida, otro sector que contribuyó a la creación de empleo fue el primario, fundamentalmente por la incorporación de mano de obra en el campo en un mes de mucha actividad en el rural. También aportaron más afiliados las actividades profesionales, científicas y técnicas, las administrativas, la construcción o el comercio.

Más puestos de trabajo, menos demandantes

A la vez que se generaron nuevos puestos de trabajo, la cifra de personas anotadas en los servicios públicos de empleo se redujo. En concreto, el paro registrado bajó en Galicia en 2.377 personas con respecto a marzo, lo que en términos relativos supone un descenso del 2,07%, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Así, las listas del antiguo Inem se situaron en los 112.293 desempleados inscritos, lo que también supone el nivel más bajo para un mes de abril desde que hay registros.

Por sectores, el paro disminuyó especialmente en los servicios (que incluyen la hostelería) con 1.764 personas menos anotadas en las listas del servicio de colocación, pero también bajó ligeramente en la industria (162 desempleados menos), la construcción (-150) y la rama de agro y pesca (63).

Si la comparativa de los datos se establece con un año antes, esto es, con abril de 2025, Galicia cerró el mes pasado con 3.252 parados menos y con 16.386 cotizantes más, lo que permite concluir que el mercado laboral resiste al impacto de la guerra en Oriente Medio.

Evolución en todas las comunidades

Volviendo a la comparativa mensual y abriendo el análisis al conjunto de España, los datos revelan que en todas las comunidades autónomas se creó empleo y se redujo la cifra de desempleados en abril, fundamentalmente con las contrataciones ligadas a la hostelería y al comercio como estímulo ante el repunte de la actividad por la Semana Santa. En ese escenario, a nivel nacional la Seguridad Social ganó 223.685 cotizantes de media en un mes, alcanzando los 22.105.831 trabajadores afiliados (+1,02%), un registro histórico, pues es la primera vez que se rebasa la barrera de los 22 millones de trabajadores en todo el país.

En lo que respecta al paro registrado, bajó en 62.668 personas, lo que situó el total de inscritos en 2.357.044. La cifra bajó de los 2,4 millones por primera vez en casi 18 años, desde junio de 2008. n