La tecnológica coruñesa Altia fortalece su oferta digital con una alianza estratégica junto a Liferay

En un mercado donde la relación con el cliente se juega cada vez más en los canales digitales, las empresas buscan plataformas capaces de crecer, adaptarse y ofrecer experiencias más personalizadas. En ese contexto, la empresa tecnológica coruñesa Altia ha cerrado una alianza estratégica con Liferay para reforzar su oferta en España y ayudar a las organizaciones a acelerar su transformación digital.

El acuerdo combina la experiencia de la compañía gallega, con más de 30 años de trayectoria acompañando a empresas e instituciones en sus procesos de cambio, con la plataforma DXP cloud-native de Liferay, especializada en la creación y gestión de experiencias digitales.

La colaboración permitirá desarrollar soluciones más flexibles, escalables y centradas en el cliente, con el objetivo de reducir los tiempos de lanzamiento al mercado y responder mejor a las necesidades de una audiencia cada vez más digital. Entre las aplicaciones de este tipo de plataformas figuran los portales corporativos, las intranets, los espacios de cliente y las soluciones de comercio electrónico.

La empresa coruñesa acumula más de 15 años de experiencia trabajando con tecnología Liferay. Con esta alianza, la compañía presidida por Tino Fernández refuerza su posición como socio tecnológico para organizaciones que buscan modernizar sus canales digitales y generar más valor a partir de sus plataformas.

“Convertirnos en partner de Liferay refuerza nuestro compromiso con las plataformas digitales como motor de crecimiento para las organizaciones”, señaló Víctor Fariña, director de Digital Experience & Content Platforms en Altia. Según destacó, la compañía lleva más de 15 años ayudando a sus clientes a sacar el máximo partido de Liferay mediante la combinación de tecnología, experiencia y conocimiento del negocio.

Por su parte, Beatriz Escobar, general manager de Liferay España y Portugal, afirmó que la alianza permitirá seguir ofreciendo soluciones digitales orientadas a mejorar la experiencia de cliente, optimizar procesos y generar ingresos. También subrayó que los partners forman parte esencial de la actividad de Liferay y que la experiencia de Altia ayudará a los clientes a obtener resultados de forma más rápida.

Más presencia en el ecosistema tecnológico

Como nuevo partner estratégico, Altia participará como patrocinador en el Liferay Customer Summit, el evento anual de clientes de la compañía, que se celebrará el próximo 27 de mayo en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid.

En esta quinta edición, Liferay presentará sus últimas innovaciones tecnológicas centradas en la transformación de las experiencias digitales en el mercado español. La cita servirá también para compartir casos de uso, mostrar nuevas capacidades de la plataforma y reforzar la relación con clientes y socios.

Con este acuerdo, la firma tecnológica gallega se incorpora al ecosistema global de Liferay, formado por más de 360 partners en 67 países. Esta red trabaja con organizaciones de distintos sectores para resolver retos empresariales complejos mediante tecnología flexible, soluciones escalables y plataformas adaptadas a las necesidades de cada negocio.

Fundada en 1994, Altia desarrolla soluciones digitales a medida e integra productos propios con tecnologías de proveedores líderes. La compañía defiende una digitalización fiable, transparente y orientada a generar valor real para las organizaciones.

Liferay, por su parte, ayuda a empresas de todo el mundo a crear y gestionar soluciones digitales escalables sobre su plataforma DXP open-source, utilizada para desarrollar webs corporativas, portales de clientes, intranets y soluciones de comercio electrónico.