Amper acuerda con el fondo de inversión español Nazca la compra de Teltronic por hasta 225 millones

Amper ha alcanzado un acuerdo vinculante con el fondo de inversión español Nazca para adquirir Teltronic, compañía española con sede en Zaragoza especializada en comunicaciones para defensa y seguridad. La operación contempla un precio fijo de 155 millones de euros, al que podría sumarse un importe adicional máximo de 45 millones en función del cumplimiento de determinados objetivos. Además, Amper asumirá 25 millones de euros de deuda de Teltronic, por lo que el volumen total de la transacción podría alcanzar los 225 millones.

El precio fijo se abonará mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros y otros 44 millones a través de la emisión de nuevas acciones de Amper. Estas acciones serán suscritas por Nazca mediante una ampliación de capital no dineraria y representarían aproximadamente el 7,75% del capital social de Amper tras dicha ampliación. La emisión se realizará a un precio de 0,23 euros por acción. El eventual importe adicional correspondiente se pagaría en efectivo.

La operación se enmarca en la estrategia de Amper y Nazca para reforzar el ecosistema español de defensa y seguridad y contribuir a la autonomía estratégica nacional. También supone el inicio de una colaboración estable entre ambas compañías, con la entrada de Nazca en el accionariado de Amper como socio relevante.

Teltronic fue adquirida en julio de 2025 por Nazca a través de su fondo especializado en Defensa cuando la compañía estaba en manos de una corporación china Hytera por 120 millones. Según las partes, uno de los objetivos de aquella operación fue recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas.

Amper considera que la adquisición es complementaria a su negocio actual desde el punto de vista tecnológico, industrial y geográfico. La compañía espera que genere sinergias comerciales, tecnológicas y operativas, refuerce su presencia en mercados como Brasil y México y facilite el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá. Con esta operación, Amper aspira a consolidarse como líder en España en comunicaciones para Defensa y Seguridad y como un actor relevante en Europa.

“La incorporación de Teltronic es una operación transformacional para Amper, que nos posiciona como un actor de primer nivel en Europa en comunicaciones para la defensa y seguridad, y refuerza nuestra ambición de ser igualmente el líder español de tecnologías de uso dual, a la vez que fortalece nuestra relación estratégica con Nazca”, ha señalado Enrique López Pérez, consejero delegado de Amper.

Por su parte, Carlos Carbó, presidente ejecutivo de Nazca, ha destacado que la venta de Teltronic a Amper, junto con la toma de una participación significativa en la compañía, “forma parte de nuestro objetivo de contribución a la salvaguarda y desarrollo de capacidades estratégicas para la defensa nacional y el fortalecimiento de su industria de defensa y seguridad desde nuestra posición de inversor especializado en dicho mercado”.

Está previsto que el contrato de compraventa se firme antes del 16 de junio de 2026. La operación queda sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones regulatorias en distintas jurisdicciones, así como a la aprobación de la Junta General de Amper.

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Amper ha contado con Bestinver Securities como asesor financiero y con Cuatrecasas como asesor legal. Nazca Capital, por su parte, ha estado asesorada por Banco Sabadell y Uría Menéndez.