Eva González, organizadora de La Datolada, que se celebra el 8 y 9 de mayo en A Coruña: “Parece que si no estás en la rueda de la inteligencia artificial estás muerto”

La Datolada celebrará este viernes 8 y sábado 9 de mayo su cuarta edición en el Rectorado de la UDC. El encuentro, impulsado por la comunidad Datola, prevé reunir a más de 250 asistentes alrededor de los datos, la inteligencia artificial y la analítica digital, con un enfoque centrado en casos reales, experiencias prácticas y networking entre profesionales del sector tecnológico.

La Datolada nació como un encuentro muy de nicho. ¿Cómo ha evolucionado en estos cuatro años?

La primera edición fue en 2023 y fuimos un poco a lo loco. Llevábamos tiempo trabajando la comunidad online con un blog, una newsletter y un podcast, y queríamos crear un espacio para conocernos en persona. Vendimos 50 entradas y fuimos 80 personas. Después fuimos creciendo: 120 el segundo año, más de 200 el pasado y este año ya vamos por las 250. Organizamos el evento una vez al año, pero durante todo el año seguimos haciendo cosas con la comunidad y eso también ayuda a que siga creciendo.

Un gran crecimiento. De 80 a 250 en solo cuatro años.

Sí, pero con 250 personas ya no hablas con todos. Queremos mantener la cercanía porque lo bonito es que la gente haga la comunidad. No somos solo los organizadores: la gente participa en el blog, en el podcast y en los grupos. La comunidad somos todos. Tampoco queremos morir de éxito y perder esa esencia de poder dedicar tiempo a la gente y generar conexiones reales entre las personas que vienen. Al final mucha gente se conoce aquí y después sigue colaborando o manteniendo contacto durante el resto del año.

Este año apuestan por el lema “menos hype y más realidad”. ¿Por qué?

Porque hay mucho hype con la IA. Parece que si no estás en la rueda de la inteligencia artificial estás muerto, pero la realidad es que muchas empresas seguimos tirando de Excel. Queremos parar un poco y reflexionar sobre cómo se está aplicando realmente la IA. Hay muchas empresas hablando de inteligencia artificial y muchas consultoras invirtiendo muchísimo dinero, pero después en el día a día todavía hay muchas cosas básicas sin resolver. También queremos rebajar un poco esa sensación de que todo el mundo tiene que estar probando constantemente cada nueva herramienta que sale.

¿Qué quieren mostrar en esta edición?

Casos reales. La IA igual no puede hacer tanta magia como se vende, pero sí ayudar en muchos procesos. Queremos abordarlo desde un punto de vista más práctico. Queremos que la gente salga con ideas aplicables y viendo ejemplos reales de empresas y profesionales que ya están utilizando herramientas de IA y analítica en su trabajo diario.

¿Qué puede sacar una pyme de un evento así?

Sobre todo networking. Ahora, cuando tienes dudas, preguntas a la IA y te quedas aislado. En La Datolada puedes encontrar gente con tus mismos problemas y hablar con personas que hablan tu mismo idioma. Y también van a poder ver a todos los ponentes que va a haber. Igual no sales con una solución para aplicar mañana, pero sí con una semillita para empezar a automatizar pequeños procesos o hacer cosas que te ayuden en el día a día. Muchas veces simplemente escuchar cómo otras empresas afrontan problemas similares ya aporta ideas útiles para empezar a dar pequeños pasos.