La facturación de Vegalsa-Eroski crece el 5,9% hasta un récord de 1.737 millones, con foco en la eficiencia y su marca propia

Vegalsa-Eroski alcanzó al cierre de 2025 una facturación de 1.737 millones de euros, un 5,9% más en el ejercicio anterior. Detrás de este nuevo balance récord están, según la principal compañía de distribución alimentaria en Galicia, las medidas orientadas a ganar eficiencia operativa, optimizar procesos y reforzar la colaboración con sus proveedores para continuar ofreciendo productos de calidad al mejor precio». El resultado neto se elevó el 5,4%. La estrategia comercial apostó por una mayor inversión en ofertas y promociones que, junto con el impulso a su marca propia, inyectó un ahorro de 83 millones de euros a la clientela. El grupo defiende la necesidad «de seguir aportando valor» en «un contexto de compra cada vez más prudente y racional».

Los resultados «reflejan la solidez de nuestro modelo y nuestra capacidad para adaptarnos a un entorno complejo, manteniendo el foco en ofrecer valor a nuestros clientes, equipos y a la sociedad en su conjunto», explica José Manuel Ferreño, director general de Vegalsa-Eroski. La cadena sigue ganando cuota de negocio en todos los territorios donde está presente (Galicia, Asturias y Castilla y León), y en el caso de su comunidad de origen supera el 21%, según los datos de la consultora Nielsen, reforzando su posición de liderazgo. Ferreño achaca el avance a «nuestra propuesta comercial, basada en el equilibrio entre calidad en frescos, ahorro y producto local».

El 40% del total de sus compras vinieron de sus 900 proveedores locales con un gasto total de 600 millones de euros tras un alza del 4,1% respecto a 2024. La marca propia de Vegalsa-Eroski incorporó 269 referencias de Eroski, Eroski Basic, Natur, Eroski Bio/Eco, Seleqtia y Belle en hipermercados y supermercados; y de Servihostel para el canal horeca, que se distribuye a través de Cash Record. El objetivo de la empresa es «completar la cobertura de más necesidades de consumo». Otras de las bazas en expansión en el negocio es Cocina in situ, el servicio de platos preparados listos para consumir «y adaptarse a las tendencias de consumo de sus clientes».

La plantilla media de Vegalsa-Eroski se situó en 8.120 personas tras la creación de 400 nuevos empleos, incluidas las 30 incorporaciones a través del programa Retorna Cualifica Emprego impulsado por la Xunta para facilitar la integración laboral de los gallegos emigrados. En la red de franquicias hay otros 1.100 puestos. En retribución variable y otros beneficios para la plantilla, el desembolso ascendió a 10 millones de euros. Las horas de formación crecieron el 11%, hasta las 55.136. La aportación a los ingresos públicos en cotizaciones sociales e impuestos llegó a los 87,5 millones de euros.

Red comercial

Vegalsa-Eroski finalizó el año con 291 establecimientos de las enseñas Eroski, Autoservicios Familia y Cash Record y una superficie total destinada a sala de ventas de 258.557 metros cuadrados. La red es mayoritariamente propia, el 70%, y el 30% está en franquicia. La inversión en nuevas aperturas y a la modernización y acondicionamiento de tiendas se situó en 40 millones de euros, un 13% más que el año anterior.

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Los fondos para Responsabilidad Social Empresarial (RSE) medraron el 7%, con 4,5 millones. Ocho de cada diez euros los aportó directamente la compañía. El programa contra el desperdicio alimentario rescató 9.000 toneladas.