La gallega Plexus Tech se sitúa entre las 15 mejores empresas para crecer profesionalmente en España

Crecer dentro de una empresa no depende solo del tamaño de la compañía, sino también de las oportunidades reales que ofrece para aprender, asumir nuevos retos y avanzar profesionalmente. En ese terren, Plexus Tech caba de recibir un nuevo reconocimiento al situarse entre las 15 mejores empresas en España para desarrollar una carrera profesional, según la lista Top Companies España 2026 elaborada por LinkedIn.

La distinción llega en un año especialmente simbólico para la firma, que celebra su 25 aniversario. Fundada y dirigida por Antonio Agrasar, Plexus Tech tiene su sede principal en Santiago y se ha consolidado como uno de los grupos tecnológicos gallegos de referencia, con actividad en consultoría IT, desarrollo de software e integración tecnológica.

La lista Top Companies España 2026 reconoce a organizaciones de menos de 5.000 empleados a cierre de 2025 que destacan por su capacidad para impulsar el crecimiento profesional. La selección se basa en datos objetivos relacionados con la evolución de las personas dentro de las compañías, las nuevas competencias adquiridas y las oportunidades de crecimiento generadas a lo largo del tiempo.

En el caso de Plexus Tech, el reconocimiento se fundamenta en un periodo en el que la empresa todavía no había alcanzado los 5.000 empleados, límite fijado por LinkedIn para esta categoría. Sin embargo, la tecnológica gallega ya ha superado ampliamente esa cifra y cuenta actualmente con más de 5.300 profesionales, lo que refleja la intensidad de su crecimiento.

Este avance refuerza una de las ideas que la compañía ha defendido durante su trayectoria: el crecimiento empresarial solo es sostenible si va acompañado del desarrollo de las personas. En sus 25 años de historia, Plexus Tech ha ampliado capacidades, servicios y presencia, manteniendo el talento como eje central de su estrategia.

Talento tecnológico

«Formar parte de las Top Companies España 2026 nos confirma y reafirma que vamos en la buena dirección. En Plexus Tech entendemos la evolución como un proceso compartido: crecen los proyectos, crece la compañía y, sobre todo, crecen las personas que la hacen posible», señalan desde la organización.

Según los datos recogidos por LinkedIn, las competencias más comunes entre los profesionales de Plexus Tech son Java, JavaScript y SQL, perfiles muy vinculados al desarrollo tecnológico y a la actividad de una compañía especializada en servicios y soluciones IT.

Los puestos más frecuentes dentro de la empresa son ingeniero de software, desarrollador front-end y desarrollador de aplicaciones móviles. Las áreas con mayor número de trabajadores son ingeniería, tecnología de la información y desarrollo de negocio, lo que refleja el peso de los perfiles técnicos.

La compañía trabaja para cerca del 80% de las empresas del IBEX 35 y para los principales retailers del país, con especialización en banca, seguros, industria, travel, servicios sociales y liderazgo nacional en salud, tanto en la administración pública como privada.

Actualmente, Plexus Tech cuenta con 24 sedes repartidas por España y presencia internacional en Reino Unido, Alemania, Polonia, Portugal, Marruecos, México y Estados Unidos, en Miami. En 2025, adquirió una participación mayoritaria en la portuguesa Bi4ALL, una operación orientada a fortalecer su especialización en datos e inteligencia artificial.

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En su 25 aniversario, la empresa encara una nueva etapa con el objetivo de seguir impulsando la innovación, el desarrollo tecnológico y la captación de talento. El reconocimiento refuerza su posición como una de las empresas tecnológicas españolas con mayor capacidad para ofrecer oportunidades de crecimiento profesional y consolidar carreras en el sector digital.