Moeve aumenta un 7% el beneficio "ajustado" del primer trimestre, que no incluye las ganancias por la subida del precio del petróleo

Malos tiempos para el transporte, buenos para las petroleras, que ven cómo la subida de precios del petróleo llena de dinero sus cuentas de resultados. Es el caso de Moeve, la antigua Cepsa, que ganó 261 millones de euros en el primer trimestre, un 183% más que hace un año, debido al encarecimiento del crudo derivado de la situación en Oriente Medio. No obstante, el beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios al excluir efectos de la volatilidad en los precios del petróleo en sus existencias, alcanzó los 147 millones de euros, un 7% más que en el primer trimestre de 2025.

La petrolera que dirige Maarten Wetselaar está inmersa en maximizar su producción de queroseno en España, ante la posible escasez de este producto en Europa. Y aunque no da datos sobre cuánto más combustible para aviones produce, fuentes de la compañía explican que Moeve ha cambiado parte de su producción de diésel por queroseno para "incrementar el volumen final disponible de este combustible sin necesidad de procesar más crudo". "Estamos aprovechando de forma diferente algunas unidades especiales de la refinería como las torres de destilación de crudo o como el hidrocracker, que transforma fracciones pesadas del petróleo en productos más ligeros. En lugar de destinar esa producción principalmente a gasóleo, estamos redirigiendo una mayor parte hacia la fabricación de queroseno", añaden.

Además, la compañía está "maximizando" la salida de queroseno por el oleoducto que conecta sus dos refinerías de La Rábida (Huelva) y Gibraltar-San Roque (Cádiz) con los aeropuertos españoles a través de Exolum, en vez de hacerlo con camiones cisterna. "Es la vía más rápida y eficiente para colocar este producto en el mercado", afirman las citadas fuentes, que reconocen que su estrategia de aumentar la producción de combustible de aviación responde tanto a la mayor rentabilidad del queroseno frente al diésel o la gasolina, como a la flexibilidad de sus refinerías para adaptar su producción en función de las necesidades energéticas.

Inversiones sostenibles

Moeve está inmersa en su plan estratégico hasta 2030, llamado 'Positive Motion', con el que se comprometió en 2022 a invertir 8.000 millones de euros para "liderar la movilidad y la energía sostenible" en la Península Ibérica. En el primer trimestre de este año la empresa ha invertido 272 millones de euros, de los que el 69% se destinaron a proyectos "relacionados con la transición energética". La compañía anunció en marzo su decisión final de inversión para iniciar la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que recibió 304 millones de euros de fondos europeos y que en una primera fase contará con una capacidad de 300 megavatios (MW), ampliable a otros 100 MW más.

En los últimos cinco años, Moeve ha destinado 2.085 millones de euros a "aumentar la eficiencia y la flexibilidad" de sus refinerías "reforzando la independencia y seguridad energética de Europa", según defiende la empresa. YY a principios de enero hizo público un acuerdo "no vinculante" con la petrolera portuguesa Galp para fusionar sus gasolineras y refinerías con el objetivo de crear "dos plataformas europeas líderes en energía y movilidad en la Península Ibérica" que se espera se transforme en un pacto "a mediados de 2026".

Por negocios

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la compañía ascendió a 506 millones de euros, un 34 % más, respaldado por el buen desempeño de las refinerías, que alcanzaron un resultado de 404 millones de euros, un 40% más que el año anterior, gracias a unos "sólidos" márgenes de refino y el aumento de las ventas.

El aumento de los precios del petróleo por la situación en el estrecho de Ormuz llevó a la compañía a ganar un 12% en su área de producción y explotación, hasta los 84 millones de euros, mientras el área química mejoró sus resultados un 24%, hasta los 62 millones de euros, por el aumento de las ventas.

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La deuda neta al final del trimestre se situó en 2.562 millones de euros, ligeramente por encima de la cifra de diciembre de 2025, debido al incremento de capital circulante y al aumento de las inversiones pagadas.