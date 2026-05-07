La coruñesa Nortex, que factura 50 millones, prepara su salto internacional tras superar los 3.000 empleados

La externalización de servicios —delegar en un tercero tareas que no forman parte del núcleo del negocio— gana peso en el tejido empresarial. En ese contexto se mueve Nortex, la división del grupo coruñés Nortempo, que después de consolidar su actividad en España y Portugal prepara el salto a Europa.

“Las empresas no tienen por qué ser expertas en limpieza, en mantenimiento o en servicios auxiliares”, resume su director general, Alfredo Alonso, que acaba de asumir el cargo el pasado mes de abril. La firma se encarga precisamente de esa parte: asumir funciones necesarias, pero no estratégicas para que el cliente pueda centrarse en su actividad principal. Es lo que se denomina outsourcing. “Ellos se centran en lo que se tienen que centrar, que es el negocio de su empresa, y nosotros les llevamos el resto de servicios de forma más optimizada”, añade.

Aunque Nortex opera como marca desde 2021, su trayectoria se apoya en la historia del grupo, fundado en A Coruña en 1991 por Bartolomé Pidal. La compañía procede de la evolución de la actividad de limpieza, que con el tiempo ha dado paso a una oferta más amplia de gestión de servicios auxiliares. “Ya venimos con toda la experiencia de limpiezas y se crea Nortex para diversificar y poder llegar a más sectores”, explica Alonso.

El modelo de la empresa va más allá de aportar mano de obra. “El outsourcing es más que llevar trabajadores; es preparar un servicio”, señala. En lugar de ceder personal para que lo gestione el cliente, Nortex organiza el servicio con estructura propia. “Nosotros montamos una estructura con nuestros mandos intermedios y nuestros procesos y somos responsables de la productividad y de la calidad”, subraya.

Más eficiencia

Esta fórmula permite mejorar la eficiencia en sectores donde estas tareas son críticas. En la industria alimentaria, por ejemplo, la limpieza requiere protocolos estrictos. “Tienes que hacer unas limpiezas muy específicas con análisis microbiológicos para que no haya ningún tipo de problema”, apunta.

La compañía ha centrado su crecimiento en nichos concretos, como la alimentación, la sanidad, la logística interna o el sector hotelero. “No disparamos a todo, tenemos claro cuál es nuestro objetivo”, explica Alonso. Este posicionamiento se apoya en servicios adaptados a cada cliente. “Nos gusta sentarnos con el cliente, analizar lo que necesita y adaptar el proyecto, no ir con un modelo estándar”, afirma.

El resultado es un crecimiento sostenido. La firma registra avances de doble dígito, cercanos al 20% anual, y ya supera los 50 millones de euros de facturación, con más de 3.000 trabajadores. “El secreto está en la fidelización, en la calidad del servicio y en el foco en determinados nichos”, resume el directivo. En un sector con elevada rotación, reivindica un modelo distinto. “Nuestros clientes son parte de la familia Nortex y eso se traduce en baja rotación de cartera”, asegura.

En paralelo, Nortex impulsa nuevas líneas de negocio, como el mantenimiento o la gestión integral de servicios, y prepara proyectos como Urbex, orientado a comunidades de propietarios. “Queremos ofrecer una gestión 360, con transparencia y trazabilidad”, señala.

Con una red de más de 60 oficinas en la península y liderazgo en Galicia, la compañía considera que ha alcanzado una base sólida para crecer fuera. “Estamos muy consolidados en la península ibérica y en disposición de dar el salto a otros mercados”, afirma Alonso. La vista está puesta en Europa. “Países como Francia o Italia son muy maduros y tienen mucho recorrido”, avanza.

A medio plazo, el grupo también analiza otros destinos. “Son mercados muy atractivos, pero hay que preparar muy bien el aterrizaje”, concluye. El objetivo es claro: “queremos ser una empresa de referencia, no solo para los clientes, sino también para las personas que trabajan con nosotros”.

La compañía impulsa la gestión digital de servicios con apps propias

La tecnología se ha convertido en una de las palancas clave en la evolución de Nortex. La compañía coruñesa ha incorporado el desarrollo de herramientas digitales propias para mejorar la gestión de los servicios que presta a sus clientes, con un objetivo claro: ganar en eficiencia, control y capacidad de adaptación. “Los tiempos están cambiando” y, en ese contexto, “tenemos que ser muy rápidos para poder entrar y ayudar a los clientes”, explica su director general, Alfredo Alonso.

La firma ha creado un comité de innovación en el que combina talento interno y externo, con perfiles especializados en procesos, ingeniería y, más recientemente, inteligencia artificial. “Nos estamos rodeando de personas que sepan de innovación” y el objetivo es claro: “no es porque sea una moda, sino porque al final es una ventaja”, subraya Alonso.

El resultado de esta apuesta se materializa en aplicaciones diseñadas para distintos sectores. En el ámbito hotelero, Nortex ha desarrollado Hostelia, una herramienta que permite gestionar en tiempo real el estado de las habitaciones, el trabajo de los equipos y posibles incidencias. “Tú ves en tiempo real qué habitaciones se están haciendo, quién las está realizando y si hay incidencias”, detalla. Esta digitalización sustituye procesos manuales: “antes muchas partes del trabajo iban a mano; ahora llegan automáticamente a todas las partes”.

Control

El sistema facilita tanto la planificación como el control de la carga de trabajo. “Es muy fácil ver qué trabajo tienes o si la carga está adecuada”, apunta Alonso, que destaca también la mejora en la coordinación entre cliente, empresa y trabajadores.

Este enfoque se traslada a otros ámbitos, como el de las empresas de alquiler de vehículos. En este caso, la aplicación Rentalia permite seguir de forma detallada cada operación, desde la limpieza hasta el repostaje. “Es algo muy de ingeniería, todo tiene que estar muy controlado”, explica.

La herramienta recoge información precisa sobre tiempos, tareas e incidencias. “Sabes exactamente qué coches se han limpiado y si están para ser entregados, qué tareas se han realizado o si ha habido algún problema”, añade. Esta trazabilidad permite optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.

Para la compañía, esta digitalización no solo mejora la operativa interna, sino que refuerza la transparencia con el cliente. “Le ayuda a tener un mayor control del servicio y a optimizar sus recursos”, concluye Alonso, en un entorno en el que la tecnología se ha convertido en un elemento diferencial.