IAG dispara un 71% su beneficio, pero recorta sus previsiones anuales por el impacto del conflicto en Oriente Medio

El grupo de aerolíneas IAG, propietario de British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior, en un contexto de fuerte demanda y mejora de los ingresos unitarios. El beneficio de explotación (ebitda) se situó en 351 millones, frente a los 198 millones registrados un año antes, lo que supone un incremento del 77,3%.

Los ingresos totalesaumentaron un 1,9%, hasta 7.181 millones de euros. Dentro de esta cifra, los ingresos de pasajeros crecieron un 3,8%, hasta 6.226 millones, mientras que los ingresos de carga retrocedieron un 13,5%, hasta 275 millones. Los otros ingresos descendieron un 6,3%, hasta 680 millones.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, calificó el trimestre de “sólido” y destacó que la evolución refleja la fortaleza de la demanda en la red del grupo y en sus marcas de aerolíneas. La compañía subrayó, no obstante, que el encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Oriente Medio tendrá un impacto más relevante en los próximos meses y provocará que los beneficios del ejercicio sean inferiores a los previstos inicialmente.

El margen de explotación mejoró en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 4,9%, apoyado en el crecimiento de los ingresos y en un impacto todavía limitado del conflicto en los costes durante el primer trimestre. Los gastos totales de explotación se redujeron ligeramente, un 0,2%, hasta 6.830 millones, favorecidos por el efecto de los tipos de cambio. A tipo de cambio constante, sin embargo, el coste unitario del combustible fue un 10,6% superior al del primer trimestre de 2025.

La compañía señaló que el precio del combustible de aviación subió con fuerza desde finales de febrero por las tensiones en Oriente Medio y las interrupciones en el transporte marítimo y las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz. A finales de marzo, el precio al contado del combustible se situaba en torno a 1.725 dólares por tonelada métrica, aproximadamente el doble que a finales de febrero, según IAG.

Mantiene unas reservas del 70%

Para amortiguar este impacto, el grupo mantiene cubierto el 70% de sus necesidades de combustible para el resto del año y prevé recuperar alrededor del 60% del aumento de costes mediante medidas de gestión de ingresos, costes y capacidad. Según la curva de combustible del 5 de mayo, incluyendo coberturas y costes de sostenibilidad, IAG estima que su factura de combustible rondará los 9.000 millones de euros en 2026.

En el plano operativo, IAG transportó 26,4 millones de pasajeros entre enero y marzo, un 0,8% más. La capacidad, medida en asientos-kilómetro ofertados, creció solo un 0,2%, por debajo del 2% previsto inicialmente, debido a las cancelaciones vinculadas al conflicto en Oriente Medio y a problemas de disponibilidad de aviones, especialmente en Iberia por incidencias en motores. El coeficiente de ocupación mejoró 1,5 puntos, hasta el 84,2%.

La demanda se mantuvo fuerte en la mayoría de los mercados, especialmente en las cabinas 'premium' y en las rutas transatlánticas del norte y del sur, que representan alrededor de la mitad de la capacidad del grupo. Los ingresos unitarios por pasajero y asiento-kilómetro ofertado aumentaron un 3,5%, y a tipo de cambio constante avanzaron un 8,2%.

El conflicto en Oriente Medio ha llevado al grupo a suspender vuelos a destinos como Abu Dabi, Amán, Baréin, Doha, Dubái y Tel Aviv, además de Yeda desde el 24 de abril. La zona representaba alrededor del 3% de la capacidad de IAG. Parte de esa oferta se ha reasignado a otros destinos, con incrementos de British Airways en rutas como Singapur, Bangkok, Maldivas, India y Nairobi. Iberia ha redirigido capacidad hacia Latinoamérica y las islas españolas.

No prevé cancelar vuelos

Por aerolíneas, British Airways registró un beneficio de explotación de 215 millones de euros; Iberia, de 164 millones; mientras que Vueling redujo sus pérdidas hasta 28 millones. Aer Lingus elevó sus pérdidas hasta 103 millones, afectada por mayores costes de combustible y la presión competitiva en el Atlántico Norte. IAG Loyalty, el negocio de fidelización, aumentó su beneficio operativo hasta 116 millones de libras, impulsado por socios no aéreos.

El presidente y CEO de Iberia, Marco Sansavini, ha destacado que Iberia "no prevé cancelar vuelos este verano por esta situación ni aplicar cargos adicionales a billetes ya comprados, y mantiene sus inversiones previstas en el Plan de Vuelo 2030, como nuevos aviones, la sala Emerald de la T4 de Barajas, la renovación de cabinas y el despliegue tecnológico". El presidente de Iberia también destaca como prioridad "proteger a los empleados, a los clientes y la mejora del servicio en un contexto complicado para el sector".

El grupo mantiene un balance sólido, con una deuda neta de 4.183 millones de euros, frente a los 5.948 millones de cierre de 2025, y una liquidez total de 12.731 millones. IAG también conserva calificaciones de grado de inversión por parte de S&P y Moody’s.

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Pese al deterioro de las previsiones anuales, la compañía mantiene su plan de devolver 1.000 millones de euros de exceso de efectivo hasta finales de febrero de 2027. IAG también prevé seguir generando un flujo de caja libre significativo, aunque inferior a los 3.000 millones comunicados en febrero, y sitúa ahora la inversión en inmovilizado en torno a 3.500 millones de euros.