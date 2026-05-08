Laura Rodríguez, impulsora de la red Ellas Innovan: “Faltaba un espacio de conexión entre mujeres que lideran proyectos relacionados con la innovación”

Ellas Innovan es una nueva red de liderazgo en innovación y tecnología impulsada desde A Coruña, que acaba de iniciar su actividad con vocación nacional. Su objetivo es impulsar, conectar y visibilizar el talento femenino en innovación. La iniciativa está promovida por Laura Rodríguez, Berta Caro y Raquel Maquieira y busca conectar perfiles directivos ligados a la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial.

¿Por qué nace Ellas Innovan en este momento?

Surge de una necesidad real que detectamos desde hace tiempo. Faltaba un espacio de conexión entre personas que lideran proyectos relacionados con la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial. Queremos impulsar un liderazgo más inclusivo y que las organizaciones dejen de verlo como una cuota o un punto dentro de un informe para entenderlo como una ventaja competitiva real.

¿Qué les diferencia de otras redes profesionales?

Desde el principio tuvimos claro que debía ser una red mixta. Queremos integrar miradas diversas también en las decisiones estratégicas y fomentar un liderazgo más colaborativo. No es un proyecto pensado solo para mujeres. Es una cuestión de sociedad y de cómo construir organizaciones más completas y representativas.

Hay asociaciones femeninas exclusivas y ustedes no han seguido ese modelo.

Lo tuvimos muy claro desde el inicio porque no queríamos crear algo excluyente. Si defendemos un liderazgo diverso, no tendría sentido empezar dejando fuera a una parte de la sociedad. Y la diversidad no es solo de género. También importa la edad, la cultura o las distintas formas de pensar y trabajar.

¿A qué perfiles profesionales quieren atraer?

Está dirigida a personas que ya ocupan puestos de decisión estratégica: directivas, empresarias y responsables vinculadas a la innovación y la tecnología. Buscamos perfiles que ya estén liderando equipos, proyectos o empresas y que quieran compartir experiencias, inquietudes y conocimiento.

¿Las empresas están realmente comprometidas con reducir esa brecha entre hombres y mujeres?

La brecha cada vez es menor, pero todavía queda mucho margen de mejora. En Europa menos del 25% de los puestos de liderazgo en innovación están ocupados por mujeres y, en el ámbito global de la inteligencia artificial, el porcentaje baja del 20%. Son cifras todavía muy bajas y reflejan que existe una necesidad real de seguir avanzando.

¿Perciben más dificultades en el acceso o en el liderazgo?

Diría que en ambos ámbitos. Hay barreras para acceder y también para llegar a posiciones de liderazgo. Cuando encuentras personas con las mismas inquietudes, dudas o experiencias, esas conexiones ayudan mucho a seguir avanzando, formarte o impulsar nuevos proyectos. A nosotras mismas nos pasó. Por separado probablemente no habríamos creado esta red.

¿Qué próximos pasos tienen previstos?

La próxima acción será una presentación en Madrid, aunque todavía no tenemos fecha cerrada. Además, ya contamos con representantes regionales en Cataluña y Andalucía para organizar nuevos encuentros allí. Más adelante queremos celebrar un gran evento nacional cuando la red esté más consolidada.