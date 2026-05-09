«Seguimos apostando por EE UU, pero estamos trabajando hasta en siete mercados adicionales»

Chema Blasco es el director ejecutivo de crecimiento y competitividad de ICEX. Este viernes, el economista del Estado se desplazó a Vigo para participar en una mesa redonda que ponía el foco en el impulso a los emprendedores, con motivo de la celebración de The Way Startup Summit.

¿Qué trabajo se hace desde el ICEX con las startups?

Tenemos cuatro pilares en la línea de emprendimiento: buscar clientes extranjeros para que las startups españolas vendan más y se internacionalicen; apoyarlas en la búsqueda de financiación asesorando a inversores internacionales para que vean en España oportunidades; fomentar que la corporación sea tractora de la escalabilidad de las startups, lo que se llama innovación abierta; y atraer a nuestro país el mejor talento internacional para que penetre en Europa. Les damos información, apoyo institucional y les promocionamos internacionalmente.

¿Es la financiación uno de los principales obstáculos para la internalización?

Sí, pero aquí hay una cierta paradoja. Los dos mayores retos del crecimiento son conseguir clientes y encontrar financiación. La paradoja es que hay liquidez para financiar, pero los inversores prefieren no invertir todo lo que tienen disponible por la incertidumbre. ICEX cada vez es más un dador de valor añadido que acompaña a las empresas para que consigan más cosas, pero tenemos unas ayudas financieras dentro del programa ICEX Next, que ofrece hasta 24.000 euros de cofinanciación y tiene como objetivo incrementar el número de exportadores regulares (los que exportan cinco años seguidos). Cada vez más startups están sabiendo acceder a ayudas financieras.

¿Cómo pueden estas empresas más emergentes, que no conocen tanto los entresijos para entrar en un país, dar el paso?

Ofrecemos una doble vía de conexión con las empresas. Tenemos actividades internacionales en las que no necesariamente el emprendedor tiene que desplazarse a otro país para hablar con un potencial cliente o inversor, pero también existen programas de inmersión, que se llaman Desafía, en los que nos vamos dos semanas de trabajo a sitios como Nueva York, Berlín o Singapur. Luego, tenemos programas en los que capacitamos a empresas en temas clave como son la digitalización, los intangibles o las nuevas tecnologías para estar más preparadas para una internacionalización.

Debido a las necesidades actuales, ¿qué tipo de sectores tienen ahora más recorrido?

Un porcentaje altísimo de inversores se centran en la aplicación de inteligencia artificial. Los sectores que siempre han funcionado en España y deberían converger bien con la inteligencia artificial son el de la salud, el de las tecnofinanzas y el de la industria verde (sostenibilidad), en el que España es referente a nivel internacional y por eso es un atractivo para los inversores.

¿Considera que las startups gallegas tienen potencial y son prometedoras?

Sin duda. Yo creo que Galicia es uno de los polos donde hay un grandísimo número de startups en sectores muy interesantes, convergiendo con esas dos grandes referencias como son Madrid y Barcelona. Más allá de los sectores tradicionales, Galicia despunta en el sector agroalimentario y deportivo, donde están desarrollando nuevas tecnologías que mejoran su competitividad.

La política arancelaria de Donald Trump desde la presidencia de los EE UU en este segundo mandato ha convulsionado el comercio mundial ¿es ahora un mercado sin reglas?

A raíz de esa política, lanzamos el ICEX 500, un programa por el cual entrevistamos a las 500 empresas españolas más exportadoras a EE UU, muchas de ellas gallegas, para preguntarles cómo les afectaban estas nuevas medidas. Sacamos dos conclusiones. Lo que está generando la administración Trump es una incertidumbre que está afectando al a la coyuntura internacional del comercio y que provoca un shock de oferta que suele tender a incrementar los precios. Vemos una tendencia que se consolida y es que sigue habiendo muchísimo emprendedor español tecnológico que quiere tener presencia en Estados Unidos. Por otro lado, esa incertidumbre provoca que haya agentes que buscan nuevos aliados. Ahí es donde España está convergiendo en emprendimiento con los mejores países de Europa, pero también con otros como Canadá. Somos un polo de atracción ahora mismo, el tercer país de la Unión Europea en crecimiento de startups. Eso está llamando la atención de scale labs de Canadá y, sobre todo, las latinoamericanas, que se fijan más en España que antes por esa incertidumbre.

¿Trabajan desde el ICEX en abrirse a nuevos mercados adicionales para compensar la pérdida de negocio en Estados Unidos?

Seguimos apostando por Estados Unidos. Hemos abierto dos nuevas oficinas en Boston y Houston, de las 105 que tenemos, pero no paramos de pensar en la diversificación de mercados. Estamos trabajando hasta en siete mercados adicionales. Son países asiáticos, como Japón y Singapur, y principalmente europeos.

Para muchas economías, como la gallega, las exportaciones suponen una palanca de crecimiento que ayuda a compensar el menor consumo interno, pero van cinco meses de caídas y EE UU lidera el descenso, ¿es previsible que se mantenga esta tendencia?

España es especialista en sacar cosas positivas de las crisis económicas. Después de cada crisis económica de los últimos 20 años, el sector exportador español ha sumado más peso en la economía. El estancamiento de las exportaciones es básicamente de bienes, principalmente por la reducción de exportaciones de automóviles, pero si quitamos los datos de las exportaciones de servicios turísticos y nos centramos en los no turísticos, eso está incrementando y está más que compensada esa caída. Este shock de oferta que incrementa precios nos tiene que llevar a pensar en que hay que ir eliminando de nuestra estrategia el competir como producto español en precio y cantidad. Tenemos que lograr explicar a los clientes internacionales lo que está detrás, compitiendo en valores intangibles, como el diseño o la reputación de la marca, que se tienen que trasladar al precio.

Haciendo un balance, ¿cree que el negocio exterior es un colchón cada vez más débil para ese crecimiento o sigue siendo interesante?

Lo que las empresas españolas han conseguido para la economía española en los últimos 15 años es algo que era inimaginable. España es el segundo país de Europa detrás de Alemania, con casi el 40% de tasa de apertura. Llevamos más de 10 años con saldo positivo cuando antes llevábamos más de 40 con saldo negativo. Somos líderes internacionales. Durante el covid, incrementamos nuestras exportaciones de agroalimentario. Fuimos la despensa del mundo y la comunidad gallega fue importante.

¿El comercio exterior se ha convertido en un arma de guerra?

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Se ha perdido una situación en la que el comercio no era un arma de guerra porque primaba lo multilateral. Si había alguna disputa, se arreglaba en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto se ha quebrado y en la bilateralidad es donde surge una discriminación. En la situación actual, si ganan, ganan unos pocos y otros pueden perder mucho. Si eso lo asimilamos al uso del comercio internacional como guerra que empeora la prosperidad y la economía de los países, sí que es una realidad.