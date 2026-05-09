O futuro da eólica galega seguirá a pegada do parque Mondigo
Recursos de Galicia, sociedade pioneira en España impulsada pola Xunta, porá en práctica a súa política de reversión do beneficio no territorio a través do seu primeiro parque eólico
B. C.
A nova política eólica galega comeza na Mariña lucense. O parque eólico de Mondigo, ubicado nos municipios de Ribadeo, Trabada e Barreiros, é o primeiro da comunidade adquirido por Recursos de Galicia (RDG), sociedade público-privada cuxo accionista maioritario é a Xunta.
Deste xeito, as instalacións encarnarán os principios do futuro modelo de xestión enerxética da nosa comunidade, asentado sobre catro puntos principais: descontos directos na factura eléctrica para a veciñanza dos parques; democratización dos PPA (acordos de compra de enerxía entre produtores de enerxía renovale e consumidores ou comercializadoras); incorporación do interese local a través do diálogo constante cos veciños e os concellos e da apertura da propiedade dos parques á súa participación directa; e, por último, a repercusión do 100% da enerxía producida en Galicia no propio territorio.
Descontos en enerxía
Todas estas novidades foron adiantadas nos últimos meses, pero o vindeiro día 19 de maio explicaranse de forma directa nunha reunión aos alcaldes e empresarios dos municipios onde se asenta o parque eólico Mondigo (Ribadeo, Trabada e Barreiros; os tres na Mariña de Lugo). Participarán no encontro representantes da Xunta e de RDG.
A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzaba a finais de abril que xa se está traballando en activar os descontos que recibirán os fogares máis próximos a Mondigo, englobados baixo o nome ‘Mondigo Beneficia’. Concretamente, ao redor de 500 fogares poderán gozar dun 80% de desconto no seu consumo de electricidade. A veciñanza da área de influenciada do parque foi informada mediante o envío dunha carta directa e tamén se habilitou a páxina web rdgmondigo.gal para consultar todos os detalles e tramitar a rebaixa na factura.
Así mesmo, estase a comezar o deseño dun plan industrial para estender as bonificacións ás empresas locais. «Se queremos que haxa industria nun territorio temos que saber crear as condicións, a industria non chega por casualidade, faino porque hai unha política económica clara», asegura Lorenzana.
Recursos de Galicia (RDG) mercou o parque eólico de Mondigo a Sinia Renovables, a filial 100% de Banco Sabadell, en febreiro deste ano. A operación de compravenda pechouse por 75 millóns de euros. É un proxecto de nova execución, que comezou a finais de 2025 a producir electricidade.
O parque consta de 11 muíños que totalizan 49,5 MW de potencia instalada e está previsto que anualmente xere uns 131 GWh. Grazas a este investimento, nun escenario de bloqueo xudicial do sector, RDG faise así coa metade da renovable instalada en Galicia o ano pasado. A propiedade do parque, á que tamén aspiraba capital foráneo, queda por tanto na comunidade autónoma.
Neste eido, RDG abriu a propiedade do parque eólico aos concellos nos que este se empraza (Ribadeo e Trabada), así como ao de Barreiros, polo que discorre a liña de evacuación das instalacións. No seu conxunto, os concellos poderán incorporar ata un 10% do accionariado da sociedade do parque. «En Mondigo aplicaremos a nosa política de reversión do beneficio no territorio e nas persoas», afirma Emilio Bruquetas, conselleiro delegado de RDG.
Xestión dos recursos
RDG é unha sociedade pioneira en España creada para descarbonizar a economía, reforzar a autonomía enerxética, promover prezos competitivos e impulsar a relación enerxía-industria-sociedade, garantindo beneficios para o territorio e a cidadanía. En síntese, busca un desenvolvemento enerxético equitativo que impulse o progreso de Galicia. Así o di o seu lema: «Os nosos recursos, ao noso servizo».
Trátase dunha compañía representativa da sociedade galega e exemplifica a colaboración entre as esferas pública e privada que preconiza a Comisión Europea. Esta condición robustece a empresa, á vez que lle confire a transversalidade que a converte nun proxecto de país. A Xunta de Galicia é o principal accionista.
A parte privada está integrada actualmente por 32 empresas de toda clase que sosteñen máis de 21.000 empregos directos e achegan anualmente un 14 % do produto interior bruto de Galicia.
Este accionariado compóñeno Abanca; Martabela, unha sociedade vehículo de Megasa e Finsa; Invernatur, outra spv de Copasa, Valtalia e Gesuga; Cabicastro, outra spv de Grupo Nogar, Grupo Pérez Rumbao, Conservas Rianxeira, Lucasiñas e Grupo Revi; Gadisa; Exlabesa; ARP Global; Ain Active; Wind1000; Ence Terra; Iniciativa Patrimonio Natural de Galicia, unha spv de Grupo Intaf, Genesal, Industrial Recense, Mecanizados Acebrón, Cover Global, Edigal, Tecdesoft, Ertec Iberia, Integria Enerxía Empresas Eurozona, Sertogal e Twinleads, todos socios de Cluergal; Grupo Servicio Móvil; Cerámica Campo; Aceites Abril; e Megaro Foods.
