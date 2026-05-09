El gigante australiano Iren apoyado por Nvidia compra Ingenostrum, la empresa que desarrolla el primer gran centro de datos de Galicia

Los hermanos Daniel y Will Roberts trabajaron como asesores sobre mercados de capitales, infraestructuras y energías renovables en el banco de inversión Macquarie en Sídney antes de fundar Iren, el gigante australiano que construye centros de datos para inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, cotizada en el Nasdaq. Entre sus clientes está Microsoft, con un contrato firmado en 2025 por valor de 9.700 millones de dólares (824 millones de euros) y una duración de cinco años. Están en el top 50 de los australianos más ricos, según la revista Forbes. Un imperio de la nueva economía construido con su adelantada visión sobre el negocio y que esta misma semana acaba de anunciar también un acuerdo estratégico con Nvidia, que invertirá hasta 2.100 millones de dólares (1.784 millones de euros) en acciones de Iren. Ahora da el salto a Europa con la compra de Nostrum Group, antes Ingenostrum, la empresa española especializada también en centros de datos que, entre otros relevantes proyectos, levantará la primera —y, de momento, única— instalación en Galicia.

La adquisición, según sus protagonistas, «marca la entrada estratégica» de Iren en el mercado europeo, con una capacidad asegurada y conectada a la red eléctrica de aproximadamente 490 megavatios (MW) «junto con un pipeline de desarrollo adicional». «Nuestro país ofrece un entorno atractivo para el desarrollo de grandes centros de datos de IA, respaldado por políticas favorables y marco regulatorio constructivo, excelente conectividad y abundante energía renovables a un coste muy competitivo», subrayan. La operación «consolida la posición de España como hub digital en el sur de Europa» y refuerza el músculo de Iren «para ofrecer soluciones confiables, escalables y sostenibles a clientes corporativos y proveedores de servicios digitales globales».

Entre 60 localizaciones posibles, Nostrum Group elegió Curtis por temperatura y latencia en las comunicaciones para construir el primer centro de datos de Galicia, declarado proyecto industrial estratégico por la Xunta. La primera fase del Galicia Green Data Center cuenta con una inversión de 37 millones de euros para los trabajos de urbanización, accesos, edificio de oficinas y la primera sala de máquinas con 2 megavatios (MW) de potencia. En las dos siguientes fases se implantarían los otros 10 MW contemplados para la infraestructura, con un pulmón para el procesamiento de datos TIER III y una superficie total de 40.155 metros cuadrados. El centro podría estar operativo a finales del próximo 2027.

La venta de Ingenostrum supone la salida de Ardera Partners en la propiedad. Es socio estratégico y financiero desde 2023 para acelerar el plan de negocio de la compañía. A las riendas está Gabriel Nebreda como CEO. «La integración del equipo local experimentado de Nostrum en desarrollo, ingeniería, construcción y operaciones fortalece las capacidades de ejecución de Iren y apoya la expansión global de su plataforma de AI Cloud», señalan en un comunicado.

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«Esta adquisición establece una plataforma estratégica en Europa para IREN. Nostrum añade sitios de alta calidad, un equipo local experimentado y una posición líder en un mercado atractivo para infraestructura de IA. Estas capacidades apoyan la siguiente fase de crecimiento de nuestra plataforma de AI Cloud verticalmente integrada», valoró Daniel Roberts, fundador y Co-CEO de Iren. «Estamos orgullosos de unirnos a Iren para acelerar el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial en Europa», afirma Gabriel Nebreda. «Combinando nuestra sólida capacidad de ejecución local con la visión, experiencia y plataforma global de IA de IREN, estamos creando una compañía única, bien posicionada para responder a la creciente demanda de los clientes en Europa —detalla—. La adquisición de Nostrum Group pone de manifiesto el enorme potencial de España como hub digital del sur de Europa, así como la capacidad de nuestro equipo para liderar el emergente mercado de la nueva generación infraestructuras digitales».