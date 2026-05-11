A Coruña, gran polo de empleo: atrae más trabajadores de los que pierde desde hace una década

A Coruña consolida su posición como uno de los territorios con mayor capacidad de atracción laboral en España. La provincia encadena nueve años con saldo positivo en la movilidad geográfica de trabajadores, al registrar más entradas que salidas desde 2017, según el informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE correspondiente a 2025.

Es, además, una de las diez provincias, junto a Madrid, Murcia, Álava, Navarra, Málaga, Huesca, Cuenca, Palencia y Barcelona, que gana trabajadores de forma ininterrumpida en este periodo.

Durante el pasado ejercicio, llegaron a la provincia 54.796 empleados procedentes de otras zonas del país, mientras que 46.595 salieron hacia otros territorios, lo que deja un saldo neto de 8.201 contratos.

El dato confirma una tendencia sostenida y poco habitual en el mapa provincial español, marcado en muchos casos por pérdidas de población activa o por una evolución irregular.

Foco de atracción de empleo

La provincia mantiene así una dinámica que la sitúa entre los principales focos de atracción laboral del país pese a su situación periférica.

Mientras muchos territorios continúan perdiendo trabajadores hacia los grandes polos económicos, A Coruña logra compensar esas salidas gracias a la capacidad de su tejido empresarial y de servicios para generar empleo.

El principal motor de esta atracción es el sector servicios. Esta actividad concentró 44.214 contratos de entrada frente a 36.154 de salida, lo que explica buena parte del saldo positivo global.

El peso del sector refleja el papel de A Coruña como polo económico del noroeste peninsular, vinculado tanto a actividades comerciales como a servicios avanzados, tecnológicos y logísticos.

Grandes empresas

Empresas como Inditex, Hijos de Rivera, Altia, Plexus, Finsa, Gadisa o Jealsa forman parte de un ecosistema capaz de atraer perfiles muy distintos, desde trabajadores cualificados hasta profesionales ligados a la tecnología, la logística o la industria. La expansión de actividades digitales y de consultoría también ha incrementado la demanda de talento especializado.

Aunque el balance global es positivo, el informe refleja que A Coruña sigue perdiendo trabajadores hacia algunos de los grandes polos nacionales. Madrid continúa siendo uno de los principales destinos de salida, especialmente entre perfiles técnicos y profesionales cualificados. Sin embargo, esas pérdidas se compensan con la llegada de trabajadores de otras provincias gallegas y del norte peninsular.

La relación laboral con Pontevedra sigue siendo especialmente intensa. Miles de trabajadores residentes en la provincia vecina se desplazan cada año a A Coruña atraídos por un mercado laboral más dinámico y diversificado. Esa capacidad de absorción convierte a la provincia coruñesa en el principal polo de empleo gallego.

El informe del SEPE refleja además un comportamiento desigual dentro de Galicia. Mientras A Coruña mantiene saldo positivo desde hace casi una década, provincias como Ourense o Pontevedra presentan balances negativos, lo que refuerza el papel tractor de la provincia coruñesa.

Más allá de las cifras, el dato relevante es la continuidad. A Coruña ha logrado mantener saldos positivos incluso tras el impacto de la pandemia, que alteró de forma significativa los flujos laborales en gran parte de España. Esa estabilidad evidencia una estructura económica capaz de seguir generando oportunidades y atraer trabajadores de forma sostenida.