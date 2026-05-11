Lorenzana confía en que SAIC elija Galicia, pero rechaza que venga solo para ensamblar: «En ningún caso la Xunta lo va a ver favorable»

La Xunta continúa deshojando la margarita para que el fabricante chino SAIC se decida por la comunidad de cara a instalar su primera fábrica de coches en Europa. En este caso, para la marca MG, con el punto de mira puesto en el puerto exterior de Ferrol. La empresa todavía no ha tomado una decisión, pero la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cree que no sería «una utopía» lograr esta importante inversión, ya que Galicia ofrece unas posibilidades «muy buenas» para acogerla. Lo que sí quiso dejar claro también la conselleira es que si finalmente la planta acaba en la región, no será solo para ensamblar coches despiezados enviados desde China. «En ningún caso la Xunta lo va a ver favorable», dijo.

En una entrevista este domingo en la SER, Lorenzana se explayó sobre la posibilidad de que Galicia acoja la planta de MG justo después de que tanto ella como el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, se reunieran con el grupo asiático, sus filiales y proveedores en un viaje a China que tuvo como plato principal la reunión con el presidente de SAIC, Wang Xiaoqiu.

«Como para cualquier proyecto industrial, y máxime para la automoción, en la que tenemos unas capacidades extraordinarias, creo que nuestras posibilidades son muy buenas. Y lo creo firmemente porque Galicia ahora mismo tiene un desarrollo en el sector que es exclusivo en toda Europa», apuntó la coruñesa.

Después de que se conociese que SAIC descartó la posibilidad de instalarse en Hungría para apostar por España, Lorenzana concretó en la entrevista que «no es una utopía pensar que una empresa china pueda ver Galicia como una ubicación razonable» y que la comunidad puede «competir con cualquier región europea».

En este sentido, evitó pronunciarse sobre las informaciónes que apuntan a la posibilidad real de una implantación en Ferrol, recordando, como publicó este medio, que el productor chino también conoció de primera mano otros puertos y zonas, como Vigo. «Es un empresón y tanto el puerto de Vigo, como A Coruña o Ferrol son ubicaciones logísticamente preparadas para que esta empresa pueda utilizarlas», señaló.

Para la conselleira, una de las claves de la futura implantación será su carácter propiamente fabril. Hasta este momento, el grueso de ubicaciones de producción de coches chinos instalados en España o Europa se centraron en el montaje a través de CKD (siglas para completely knocked down), es decir, trayendo todos los componentes (o prácticamente todos) por contenedor desde China para ensamblar aquí los vehículos. Lorenzana, en consonancia con lo que opina la Comisión Europea, lo rechaza: «En ningún caso la Xunta va a ver favorable que simplemente se trabaje en ensamblaje».

La Xunta quiere que «si una fábrica nueva se construye en Galicia, que sea una fábrica», por lo que la responsable de Industria quiere que si llega SAIC u otra empresa de automoción, que lo haga «con una fabricación elevadamente local». «Lo que no quiere decir que no se importen determinados componentes», especificó, señalando que es algo que también hace Stellantis Vigo.

Minería

Otro de los temas que tocó la conselleira en la entrevista es el que tiene que ver con la minería, coincidiendo con el anuncio del nuevo concurso para la explotación de materiales críticos para la industria europea. Lorenzana destacó que «es un momento especialmente interesante desde el punto de vista industrial y económico» y que se trata de permisos de exploración, no de explotación.

«Lo que estamos haciendo es liderar ese impulso económico y tratar de hacer realidad una estrategia de la que Europa habla de ella, pero no todos los países o regiones ponen en marcha», recordó, además de hacer hincapié en que el plan de la Xunta aluda una obligación de que las empresas presenten un plan social, que a su juicio no pueden ser «limosnas».

Sobre la mina de Touro, apuntó que hasta el momento todos los informes son favorables y que espera una decisión final de los técnicos para antes del verano.