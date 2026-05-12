Abanca y la Cámara de A Coruña refuerzan su alianza empresarial

La Cámara de Comercio de A Coruña y Abanca renovaron este martes su convenio de colaboración estratégica para 2026 con el objetivo de reforzar la competitividad del tejido empresarial y apoyar a los emprendedores de la demarcación.

El acuerdo permitirá desarrollar nuevas actividades formativas dentro del Programa de acciones de mejora de la competitividad empresarial y de apoyo a emprendedores 2026.

El convenio fue ratificado por el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, y el director de negocio institucional de Abanca en Galicia, España norte y Portugal, José Lino Comesaña.

Ambas entidades destacaron la importancia de mantener una colaboración orientada a mejorar la preparación de empresas y profesionales ante un contexto económico cada vez más exigente.

Oferta de formación

Antonio Couceiro señaló que la continuidad de esta alianza permitirá “reforzar la oferta formativa para seguir impulsando el emprendimiento y el desarrollo económico y empresarial de A Coruña”.

Por su parte, Lino Comesaña subrayó que la competitividad “no solo depende de la financiación, sino también de un aprendizaje continuo que ayude al tejido productivo a afrontar con éxito los nuevos retos globales”.

El acuerdo se estructura en torno a tres ejes principales: programas de apoyo a emprendedores, iniciativas para facilitar la inserción laboral y acciones centradas en la mejora de la competitividad y la formación continua. Las acciones incluirán talleres, jornadas y asesoramiento para empresas y nuevos negocios durante este año.