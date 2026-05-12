El último ERE en Abai se cierra con cuatro despedidos en A Coruña

El último expediente de regulación de empleo (ERE) impulsado por Abai Teleservicios, la antigua compañía de telemarketing Atento, se ha cerrado finalmente con cuatro despidos en el centro de trabajo de A Coruña en Matogrande.

La dirección de la empresa ejecutó el ajuste pactado con los sindicatos UGT, USO y STC, y las trabajadoras afectadas acaban de recibir la comunicación de su despido por correo electrónico, según fuentes de CNT, que han rechazado el ERE.

El proceso arrancó con una propuesta inicial de 163 salidas en distintos centros de trabajo que la compañía tiene en España, aunque el número final de afectados quedó reducido a 155 empleados.

Entre las condiciones del acuerdo alcanzado figura una indemnización de 28 días por año trabajado, con un límite máximo de 16 mensualidades.

Durante la negociación, la parte social defendió que la voluntariedad fuese prioritaria para reducir el impacto del ajuste laboral en la plantilla.

El ERE planteado por la compañía afectó a atención telefónica y abrió semanas de negociación entre empresa y sindicatos.