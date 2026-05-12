15.000 afectados: el metal de A Coruña irá a la huelga el 19 de mayo ante el bloqueo de la negociación del convenio

Los trabajadores del metal de la provincia de A Coruña están llamados a secundar una primera jornada de huelga el próximo 19 de mayo ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo provincial.

La convocatoria ha sido promovida conjuntamente por CIG, CCOO y UGT después de 13 reuniones sin acuerdo con la patronal y supone el inicio de un calendario de presión que los sindicatos advierten de que podría intensificarse en las próximas semanas.

Las centrales sindicales acordaron la convocatoria tras las asambleas celebradas en A Coruña, Santiago y Ferrol, en las que se trasladó el malestar del sector por la suspensión de la reunión de la comisión negociadora prevista para el pasado 6 de mayo.

Según denuncian, la patronal canceló el encuentro alegando una protesta del personal del comercio en la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC).

"Negociación real"

El conflicto en A Coruña sigue el precedente abierto en Pontevedra, donde los sindicatos del metal ya iniciaron movilizaciones este mes con seis jornadas de huelga convocadas entre el 7 y el 21 de mayo. No obstante, las organizaciones sindicales sitúan el foco en la situación específica de la provincia coruñesa, donde el sector emplea a unas 15.000 personas.

“El metal quiere negociar su convenio y quiere una negociación real”, sostienen CIG, CCOO y UGT en un comunicado conjunto. Las centrales consideran que la patronal mantiene una postura “inmovilista” y denuncian que la demora en el acuerdo provoca una pérdida de poder adquisitivo y de derechos laborales para la plantilla.

Entre las principales reivindicaciones sindicales figuran mejoras salariales, la reducción de jornada, la regulación de pluses y medidas contra la precarización vinculada a las ETT y a los contratos fijos discontinuos. También reclaman limitar la subcontratación en cadena y mejorar los complementos de las bajas médicas.

Los sindicatos hacen un llamamiento a secundar la huelga del 19 de mayo y advierten de que, si no se desbloquea la negociación, las movilizaciones irán a más para lograr “un convenio digno”.