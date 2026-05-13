La bolsa española devuelve a España al club del billón: vive su mayor rebote desde la crisis financiera

El tirón de la renta variable en la Plaza de la Lealtad ha llevado a la bolsa española de vuelta a romper el hito de un billón de euros negociados a lo largo de 2025, su nivel más alto desde hace más de una década. Los distintos parqués que maneja BME, la gestora de la bolsa, han disparado su volumen de negociación un 40,5% a lo largo del año pasado hasta marcar un billón de euros al calor de un rally desenfrenado, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su informe anual.

El parqué madrileño vuelve a situarse en las filas del resto de los grandes parqués del Viejo Continente. Para poner las cifras en perspectiva, Deutsche Börse, la compañía detrás de la Bolsa de Fráncfort, llegó a cerrar el último año con un volumen de negociación de 1,7 billones. En el caso de Euronext —la matriz paneuropea que gestiona a siete parqués desde París hasta Milán— el volumen ascendió hasta los 3,1 billones.

El Ibex 35 fue el gran motor del rebote. El selectivo madrileño vivió una revalorización de doble dígito, del 49,3% en 2025, hasta los 17.307,8 puntos, en el que fue su mejor ejercicio desde principios de los noventa y uno de los más alcistas de su historia reciente. El avance del parqué estuvo liderado por el tirón de la gran banca y por la mejora del apetito inversor a pesar de la guerra comercial y al endurecimiento financiero. La cotización del índice madrileño actualmente no se sitúa muy lejos de su última sesión de 2025, actualmente oscila por encima del terreno de los 17.550 puntos.

Más sanciones

En 2025 también hubo cambios en la actividad supervisora de la CNMV. Aunque el número de nuevos expedientes sancionadores se desplomó un 40% en 2025 con respecto al ejercicio anterior, la entidad recaudó más en multas. El supervisor elevó un 39% el número de sanciones impuestas a entidades financieras, hasta situar la cifra en 71 multas. El importe de las multas creció un 58%, hasta los 19,4 millones de euros.

Más OPAs que OPVs

La euforia en el parqué también reactivó el mercado de operaciones bursátiles, aunque con un claro desequilibrio entre exclusiones y estrenos. El supervisor bursátil contabilizó ocho operaciones públicas de adquisición (OPA) en 2025, frente a solo tres salidas a bolsa, reflejo de un mercado que sigue viendo más atractivo en las adquisiciones que en el debut bursátil.