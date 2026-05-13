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Acuerdo en el ERE de Glovo: los despidos bajan de 750 a 436 'riders'

La empresa de reparto se compromete a negociar un nuevo convenio colectivo y los afectados saldrán con una indemnización de 37 días por año trabajado

Riders de la empresa Glovo trabajando cerca en los alrededores de la Sagrada Familia, Barcelona.

Riders de la empresa Glovo trabajando cerca en los alrededores de la Sagrada Familia, Barcelona. / Zowy Voeten

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

La dirección de Glovo y una mayoría sindical han cerrado este miércoles con acuerdo el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa de reparto anunció hace unas semanas sobre para despedir a parte de su flota de 'riders'. Las partes han acordado rebajar de 750 a 436 los 'riders' cesados y recolocar a otros 68 en ciudades colindantes donde Glovo mantendrá el servicio, según el acta de acuerdo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Menos de un año después de que la empresa de reparto fundada en Barcelona contratara en nómina a sus repartidores, cierra su primer despido colectivo para cesar alrededor del 3% de sus 14.000 mensajeros. La empresa se reestructura y abandona aquellas ciudades más pequeñas, con menos volumen de negocio y donde los márgenes no le salen a cuenta, según ha alegado durante el proceso.

La negociación no ha sido fácil, con varios sindicatos sentados a la mesa, y una plantilla todavía asentándose en el nuevo modelo laboral, tras años de litigios y sanciones de la Inspección de Trabajo por emplear a los 'riders' como falsos autónomos.

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De hecho, el pacto reconoce a efectos indemnizatorios la antigüedad de los mensajeros durante dicha etapa. Los cesados saldrán con una compensación de 37 días por año trabajado, una cuantía por encima del equivalente a un despido improcedente (33 días), pero que en perfiles de este tipo deja cantidades absolutas relativamente bajas, debido a la escasa antigüedad o a la alta parcialidad.

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