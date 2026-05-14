Zara supera a Nike y se convierte en la firma de moda más valiosa del mundo

A finales del pasado año, Inditex se convirtió en la primera firma de moda del mundo por creación de valor, superando a gigantes del lujo como LVMH o Hermès. Ahora, el mapa mundial de estas marcas acaba de registrar otro cambio con fuerte carga simbólica.

Zara ha superado a Nike y se ha convertido en la compañía de moda más valiosa del planeta en el ranking Kantar BrandZ 2026, un sorpasso que trasciende la estadística y coloca a la multinacional gallega en el centro de una transformación del consumo global.

La locomotora de Inditex ocupa el puesto 66 entre las cien marcas más valiosas del mundo, mientras la estadounidense cae al 69. Detrás del movimiento hay mucho más que una batalla entre dos gigantes textiles.

El informe sitúa el valor de Zara en 38.029 millones de dólares, frente a los 37.246 del año anterior. La cifra implica una subida más moderada que la registrada en 2025, cuando el crecimiento rozó el 36%, pero confirma una tendencia sostenida: la firma textil sigue ganando relevancia incluso en un mercado cada vez más fragmentado.

Clasificación de las marcas más valiosas a nivel mundial. / L. O.

Kantar atribuye parte de ese avance a la capacidad de personalizar la experiencia de compra mediante inteligencia artificial, uno de los grandes motores del nuevo ciclo económico global.

El contexto ayuda a entender la dimensión del salto. El valor conjunto de las cien marcas más importantes del mundo alcanzó este año los 13,1 billones de dólares, un 22% más, impulsado sobre todo por la carrera tecnológica ligada a la IA.

Google volvió al primer puesto mundial por primera vez desde 2018, mientras ChatGPT protagonizó uno de los mayores aumentos de valor registrados en el índice. En medio de esa explosión tecnológica, Zara consigue abrirse paso desde un sector vulnerable a los cambios de tendencia.

Marcas más valiosas a nivel nacional / L. O.

La evolución también refleja el momento que vive Inditex. El grupo coloca cinco cadenas entre las quince marcas más valiosas de España: Zara lidera el ranking nacional, mientras Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti y Stradivarius consolidan el músculo comercial del gigante gallego.

El año pasado esas cinco enseñas concentraban ya el 38% del valor total de las treinta marcas españolas analizadas por Kantar. Ahora el dominio continúa, ya que el valor de Zara (38.029 millones de dólares) es superior al de sus dos inmediatas perseguidoras juntas (BBVA, 18.269 y Santander, 16.598).

El ascenso de Zara sobre Nike también sugiere un cambio cultural. Durante décadas, el liderazgo de las marcas de moda estuvo asociado al imaginario deportivo estadounidense y a la construcción de iconos globales ligados al patrocinio y la publicidad masiva. El éxito de Zara responde a otra lógica: velocidad de adaptación, rotación constante y una capacidad casi quirúrgica para interpretar el comportamiento del consumidor en tiempo real.