De Perú a Mauritania: China despliega 24.000 millones para controlar la logística portuaria en todo el mundo

El decreto provincial 3312/22 de Tierra del Fuego, en Argentina, fue el que abrió las puertas, a finales de 2022, a la construcción de un «puerto multipropósito» de 1.250 millones de dólares y promovido por Shaanxi Chemical Industry Group, controlado por la provincia china de Shaanxi a través de la agencia SASAC (Shaanxi Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission). Fue un proyecto más que polémico. "Bajo la excusa de un puerto —censuró el diputado y ex ministro de Defensa Julio Martínez—, en realidad lo que China busca es construir una base logística estratégica [...] tanto para la operación de la flota pesquera china que depreda el Atlántico Sur" o para "incursionar con mayor libertad en el Atlántico Sur y la Antártida".

Aquella iniciativa quedó abortada y convirtió Argentina en una 'aldea gala', el único rincón donde opera la pesca internacional gallega en el que no hay puertos de capital chino. Que ya es raro. El laboratorio de investigación AidData, promovido por la prestigiosa institución académica norteamericana William & Mary, acaba de divulgar un nuevo estudio que cifra en 24.000 los millones de dólares invertidos por Pekín, entre los años 2000 y 2025, para promover o financiar 168 bases portuarias en 90 países de todo el globo. Este importe, al tipo actual de cambio, equivale a más de 20.500 millones de euros. El trabajo ('Chinese-Financed Ports Overseas and Related Terminals Dataset') ofrece el listado completo de los proyectos, el tipo y grado de participación del Gobierno chino en cada uno.

«Este nuevo informe refuerza el argumento de que China no busca tanto el control soberano de territorios de ultramar como la seguridad estratégica», apunta el autor principal del trabajo, Alexander Wooley, también director de Alianzas y Comunicaciones de AidData. «Proporcionan una importante ventaja geopolítica: una red logística paralela que ofrece a Pekín independencia estratégica, libre de interferencias de rivales, y le permite contemplar una respuesta militar a las estrategias de contención o los bloqueos restrictivos que intente un enemigo en cualquier conflicto futuro». Una de sus últimas actuaciones ha sido ejecutada en Perú, al norte de Lima: el Cosco Shipping Port Chancay Perú SA.

Es una infraestructura monstruosa, creada de cero, en unos terrenos que hace solo siete años eran kilómetros de playa salvaje, a barbecho. La accionista mayoritaria es Cosco, de propiedad estatal, con participación de Volcan Compañía Minera. En marzo de 2023 cinco bancos chinos, además, concedieron un préstamo sindicado de 975 millones de dólares para rematar los trabajos de construcción; la inversión total rondará los 3.600 millones de dólares, según las cifras aportadas por el Gobierno de Perú.

Expansión

El de Chancay está a escasos 70 kilómetros al norte de Callao, puntal logístico para las descargas de cerqueros congeladores, palangreros y cefalopoderos que abastecen las líneas de producción de la industria pesquera gallega. Aún así, esta flota lleva años habituada a trabajar en terminales controladas o sufragadas dentro de esta estrategia global del Ejecutivo de Xi Jinping. O a verlas a escasa distancia, como es el caso de la base portuaria levantada por Poly Hongdong en Nuadibú (Mauritania), que presta servicio exclusivamente a barcos y empresas asiáticas. Más al sur ha financiado China la construcción de otra terminal, artificial, bautizada como Port Autonome de Nouakchott dit Port de l’Amitié (PANPA). Este estudio de AidData cifra en 444 millones de dólares la ayuda financiera promovida desde Pekín.

Terminal de Cosco en el puerto de Valencia / CSP Spain

«Una quinta parte de todos los proyectos portuarios chinos se ubicaron en puertos con propietario y operador chinos, lo que sugiere que las prioridades de Pekín podrían ir más allá de la participación accionarial y abarcar el control operativo», complementa Sheng Zhang, coautor del informe. «China está invirtiendo en una red global de puertos que puedan recibir sus vastas exportaciones y facilitar la importación de minerales y materias primas esenciales, como soja, minerales críticos, gas natural licuado, petróleo y otros».

Esta misma semana, en un encuentro en el que Namibia y China se congratularon del acuerdo de aranceles cero entre ambos países, el representante asiático apremió a Windhoek a aprovechar el tratado para atraer inversión china para abrir nuevas fábricas. El director de Inversiones de la minera Zhaojin Mining Industry, Xu Jianzhuo, certificó el pasado lunes su interés en proyectos de cobre en Namibia y Botsuana; Zhaojin Mining tiene como accionista de control a la empresa pública Shandong Zhaojing Group.

Cambiando de país, China Merchants Port Holdings posee el 49% de la Terminal Link de Abidjan (Costa de Marfil), nuclear para la flota atunera española. Fue construido por China Harbour Engineering Company, filial de China Communications Construction. En Mindelo, base de operaciones para buques de palangre de A Guarda, por ejemplo, está el proyecto financiado por el todopoderoso Ministerio de Comercio de la República Popular China (Mofcom), que ha sufragado también el de Alto Bandim (en Cabo Verde, propiedad de Fujian Shihai Corporation). China Harbour asumió la construcción del puerto de aguas profundas de Posorja (Ecuador), la tercera fase de la nueva dársena Balboa de Panamá y la expansión del puerto de San Antonio (Chile).

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La huella en España está en el Levante con la terminal CSP Iberian Valencia, adscrita también al grupo Cosco Shipping. El informe William & Mary expone que organismos oficiales chinos financiaron la infraestructura con 190 millones de dólares.