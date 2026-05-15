Galicia ya cuenta con una docena de empresas con más de un siglo de actividad

Sobrevivir cien años en Galicia significa haber atravesado guerras, emigración, reconversiones industriales, dictaduras, crisis financieras y cambios tecnológicos capaces de borrar sectores enteros. También implica algo menos visible: haber sabido adaptarse sin romper del todo con el origen.

La comunidad cuenta con 12 empresas con más de un siglo de vida, tres más que en 2023, según el último estudio de Informa D&B. La cifra puede parecer pequeña dentro del tejido empresarial español, pero ahí reside su valor. Apenas el 0,03% de las compañías activas del país logra mantenerse durante más de un siglo: a nivel nacional son 350.

La lista gallega mezcla nombres muy conocidos con otros discretos, alejados del foco mediático. Ahí aparecen Hijos de Rivera, convertida hoy en uno de los grandes símbolos empresariales gallegos; la conservera Palacio de Oriente; el grupo automovilístico Pérez Rumbao; el histórico Grupo Cuevas, nacido en Ourense en 1867 y ligado desde hace generaciones a la alimentación y la distribución; o Tranvías de La Coruña, fundada en 1903 y convertida desde hace más de un siglo en una pieza esencial de la movilidad urbana coruñesa. También figura la santiaguesa Papelera de Brandia, creada en 1810 y considerada la empresa más antigua de Galicia.

La mayoría comparte una característica frecuente entre las compañías centenarias: la continuidad generacional. Frente a la idea de que las empresas familiares rara vez sobreviven al relevo de los fundadores, estas firmas han conseguido atravesar varias generaciones manteniendo actividad y capacidad de adaptación.

Almacén de Hijos de Rivera. / Cedida

Galicia representa el 3,43% de las empresas centenarias españolas y mejora posiciones respecto al estudio anterior, cuando contabilizaba nueve sociedades. El dato dibuja una fotografía interesante de la economía gallega: una comunidad con menor peso empresarial que otros grandes polos industriales, pero capaz de conservar compañías nacidas hace más de cien años y todavía vinculadas, en muchos casos, a familias fundadoras y sectores tradicionales.

El estudio de Informa refleja además que la industria sigue siendo el gran refugio de la longevidad empresarial. No es una casualidad. Galicia mantiene todavía parte de ese ADN industrial ligado históricamente a la alimentación, el papel, la conserva, la automoción o el transporte. Sectores que crecieron apoyándose en redes familiares, en relaciones de confianza y en una cierta prudencia financiera que hoy vuelve a valorarse.

Muchas de estas compañías han sobrevivido porque supieron cambiar antes de que el mercado las obligase. Hijos de Rivera dejó hace tiempo de ser una cervecera coruñesa y después regional para convertirse en una multinacional con presencia internacional. Pérez Rumbao ha pasado de un negocio ligado al molino de grano a uno de los grandes grupos gallegos de automoción. Grupo Cuevas ha evolucionado desde el comercio tradicional hasta la distribución alimentaria moderna, mientras Tranvías de La Coruña ha acompañado durante décadas la transformación urbana de la ciudad adaptándose a nuevas formas de movilidad.

La edad media de las sociedades activas en España apenas alcanza los 13,8 años. Quizá por eso estas doce compañías representan algo más que una curiosidad estadística. Funcionan como una memoria económica de Galicia. Son empresas que nacieron cuando la comunidad expulsaba población hacia América y que hoy conviven con la digitalización y la competencia global.