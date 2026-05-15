Huelga en el metal de A Coruña: se amplían los paros a tres días por el bloqueo de la negociación del convenio

Los sindicatos CIG, CCOO y UGT han acordado ampliar la convocatoria de huelga en el sector del siderometal de la provincia de A Coruña, que será los días 19, 26 y 27 de mayo en respuesta al bloqueo patronal de la negociación del nuevo convenio.

El sector da así un paso adelante, siguiendo el camino ya iniciado por el metal de Pontevedra, y advierte de que, si la patronal no cambia su postura de bloqueo, las medidas de presión se intensificarán hasta lograr un convenio digno, según han anunciado los sindicatos.

Esta convocatoria fue acordada por las asambleas de trabajadoras y trabajadores celebradas en A Coruña, Compostela y Ferrol tras el "esperpento" sucedido el 6 de mayo, cuando estaba fijada una reunión de la comisión negociadora que la patronal suspendió alegando como excusa una protesta del personal del comercio en la sede de la CEC.

"El metal quiere negociar su convenio y quiere una negociación real", han manifestado las tres centrales sindicales, que han criticado que, en un contexto de aumento del coste de la vida y empobrecimiento de los salarios derivado de la guerra en Irán, la patronal "pretende dilatar de manera intencionada la firma de un acuerdo mientras los trabajadoras pierden derechos y capacidad adquisitiva".

Demandas "realistas"

Los sindicatos recuerdan que las demandas sociales son "realistas y razonables" y pasan por cuestiones tan básicas como un incremento salarial digno, reducir la jornada laboral, regular los pluses, combatir la precarización a través de las ETT y de los contratos fijos discontinuos, mejorar los complementos de las bajas médicas o limitar la subcontratación en cadena.

Las tres centrales sindicales hacen un llamamiento a todas las personas trabajadoras del siderometal de la provincia -que emplea a unas 15.000 personas- a dar una respuesta unitaria y contundente, secundar la huelga y participar en las movilizaciones que se convoquen para esas jornadas.

El jueves por la tarde tuvo lugar una reunión de la mesa de negociación en la que la patronal, según los sindicatos, respondió a las plataformas sindicales del convenio sin recoger ni una sola de las demandas planteadas por el personal.

"La patronal se niega a avanzar en cualquier materia: ni salarios, ni reducción de jornada, ni ampliación de la subrogación, ni regulación de los pluses, ni medidas para frenar la precarización y limitar la subcontratación, ni tampoco mejoras de los complementos en las bajas", denuncian los sindicatos.