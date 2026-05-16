Relaciones comerciales
China y EEUU acuerdan reducir los aranceles en ciertos "productos relevantes"
El pacto alcanzado en Pekín incluye la expansión del comercio de productos agrícolas mediante reducciones arancelarias mutuas
EP
China y Estados Unidos han acordado una reducción arancelaria sobre "productos relevantes", sin especificar de momento ni el porcentaje a bajar ni los productos o fecha de entrada en vigor, como resultado de la cumbre mantenida esta semana en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
La visita de Trump ha concretado el establecimiento de un "Consejo de Comercio e Inversiones" como vía de comunicación en estos sectores entre ambos países, que han acordado "en principio, reducir los aranceles sobre productos relevantes que susciten preocupación", ha manifestado en rueda de prensa este sábado un portavoz del Ministerio de Comercio chino.
Asimismo, ambas partes han acordado la expansión del comercio bilateral "en áreas que incluyen los productos agrícolas, mediante acuerdos como reducciones arancelarias mutuas sobre una determinada gama de productos", de nuevo sin especificar.
Por último, han alcanzado acuerdos pertinentes "sobre la compra de aeronaves por parte de China a Estados Unidos y la garantía estadounidense del suministro de motores y piezas de aeronaves a China", según la declaración del portavoz, publicada en la página web del Ministerio de Comercio chino.
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