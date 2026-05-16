Pensiones: los nuevos jubilados coruñeses cobran un 15% más que los que se retiraron hace tres años

Las nuevas generaciones de jubilados coruñeses llegan al retiro con pensiones cada vez más elevadas. La combinación de carreras laborales más largas y con mejores salarios, junto con la revalorización aplicada por el Gobierno en los últimos ejercicios para compensar la inflación, está impulsando un incremento sostenido en la cuantía de las prestaciones.

Los últimos datos de la Seguridad Social, correspondientes al pasado mes de marzo, reflejan que la pensión media de las nuevas altas de jubilación en la provincia de A Coruña alcanzó los 1.611 euros mensuales. Son 78 más que hace un año y 211 más que en marzo de 2023, cuando la prestación media de quienes se retiraban se situaba en 1.400 euros. En términos porcentuales, el aumento acumulado en apenas tres años alcanza el 15%.

En marzo se contabilizaron 695 nuevas altas de jubilación en la provincia. Todas ellas accedieron ya a unas prestaciones notablemente superiores a las de quienes abandonaron el mercado laboral hace apenas unos años. La evolución evidencia cómo las nuevas cohortes de pensionistas llegan al retiro con bases de cotización más elevadas que las generaciones anteriores.

El principal factor detrás de esta subida es la revalorización general de las pensiones contributivas aplicada desde 2023. Ese año las prestaciones aumentaron un 8,5%; en 2024 lo hicieron un 3,8%; en 2025, un 2,8%; y en 2026, un 2,7%. Aunque estas actualizaciones afectan especialmente a quienes ya están jubilados, también repercuten en las nuevas pensiones, ya que las bases máximas y mínimas de cotización y distintos parámetros del sistema se han ido elevando.

Relevo generacional

Pero no es la única explicación. Los expertos apuntan también al relevo generacional que se está produciendo entre los pensionistas. Quienes acceden ahora a la jubilación han tenido carreras laborales desarrolladas en un contexto de salarios más altos que los de décadas anteriores y, además, con una incorporación creciente de empleo cualificado y cotizaciones superiores.

La provincia de A Coruña mantiene todavía pensiones de jubilación inferiores a las de territorios como el País Vasco o Madrid, donde las nuevas prestaciones superan con facilidad los 2.000 euros mensuales. Sin embargo, la brecha comienza a estrecharse poco a poco. El aumento registrado en los últimos años apunta a una tendencia de convergencia con la media nacional.

La explicación se encuentra en la propia estructura del mercado laboral. Durante décadas, Galicia registró salarios y bases de cotización más reducidas que otras comunidades con mayor peso industrial o financiero. Eso provocó que muchos jubilados coruñeses accedieran históricamente a prestaciones más bajas. Sin embargo, la mejora progresiva de los salarios y la consolidación de sectores con empleo más cualificado están empezando a reflejarse en las nuevas pensiones.

Cambio demográfico

El cambio también coincide con una transformación demográfica. Cada vez se jubilan trabajadores con trayectorias laborales más extensas y continuas, sobre todo en comparación con generaciones anteriores que sufrieron mayores periodos de desempleo o cotizaciones más bajas en parte de su vida profesional.

La evolución de las pensiones se produce además en pleno endurecimiento gradual de las condiciones de acceso a la jubilación. El próximo ejercicio culminará el calendario de reforma iniciado en 2013 y la edad ordinaria para retirarse alcanzará los 67 años para quienes no acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados. En 2026 la edad legal ya se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes no alcanzan ese periodo mínimo.

Las previsiones apuntan a que la cuantía media de las nuevas jubilaciones continuará creciendo en los próximos años. La evolución de los salarios, las sucesivas revalorizaciones y la entrada en el retiro de trabajadores con bases de cotización más altas seguirán empujando al alza unas prestaciones que, en apenas tres años, ya han aumentado un 15% en la provincia de A Coruña.