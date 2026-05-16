Los planes de pensiones se desinflan en Galicia al perder beneficios fiscales: 27.000 menos en una década

Los planes de pensiones privados pierden fuelle en Galicia. Cada vez menos contribuyentes gallegos aplican en la declaración de la renta la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social, una tendencia que se ha acelerado tras los recortes fiscales aprobados por el Gobierno en los últimos años y que evidencia el menor atractivo de estos productos de ahorro para la jubilación.

Los datos de la Agencia Tributaria reflejan con claridad ese retroceso. En 2014, un total de 163.387 gallegos se beneficiaban de reducciones en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social.

Nueve años después, en 2023, la cifra había caído hasta los 136.188. Son 27.199 contribuyentes menos, lo que supone un descenso cercano al 17% en menos de una década.

La evolución muestra además un cambio de tendencia especialmente acusado a partir de las reformas fiscales impulsadas por el Ejecutivo central. Tras varios ejercicios con cifras estables —Galicia se mantuvo entre 2016 y 2020 alrededor de los 150.000 contribuyentes con derecho a reducción—, el número comenzó a bajar con más intensidad desde 2021. Ese año todavía se contabilizaban 149.455 declarantes, pero en apenas dos ejercicios se perdieron más de 13.000.

Declaraciones de IRPF con reduccion de la base por aportaciones a sistemas de previsión social. / L. O.

El motivo principal está en la reducción progresiva del límite máximo deducible en el IRPF para los planes individuales. Hasta 2020, un contribuyente podía desgravar aportaciones de hasta 8.000 euros anuales. En 2021 el tope cayó a 2.000 y, desde 2022, quedó fijado en 1.500.

El cambio alteró el atractivo fiscal de estos productos. Durante años, buena parte del interés de los planes de pensiones residía en esa ventaja tributaria: permitían rebajar la base imponible del IRPF y, por tanto, pagar menos impuestos.

Con límites mucho más reducidos, el incentivo perdió fuerza, sobre todo entre las rentas medias y altas, que eran las que más recurrían a este instrumento de ahorro.

Los expertos fiscales vienen advirtiendo desde hace tiempo del impacto de estos cambios. El Gobierno defendió la reforma con el objetivo de impulsar los planes de empleo promovidos por las empresas, pero ese modelo todavía tiene una implantación limitada en España y en Galicia.

Otra alternativas

Mientras tanto, los planes individuales se han ido desinflando. Muchos ahorradores han optado por buscar otras alternativas de inversión o ahorro a largo plazo con mayor rentabilidad o flexibilidad.

También influye el contexto económico de los últimos años, marcado por la inflación, el aumento del coste de vida y una menor capacidad de ahorro de las familias.

La caída de contribuyentes con deducciones por previsión social se produce además en una comunidad especialmente envejecida como Galicia, donde el debate sobre el futuro de las pensiones públicas tiene una relevancia creciente.

Pese a esa preocupación, los datos muestran que los incentivos fiscales ya no bastan para sostener el atractivo de los planes privados tal y como funcionaban hasta hace pocos años.