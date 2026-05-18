Ford desvela el futuro de Almussafes: fabricará el Bronco multienergía para Europa

Ford ha despejado este lunes, por fin, la principal duda que orbitaba alrededor del futuro de la factoría de Almussafes: el modelo multienergía que llegará para salvar la planta valenciana y la fecha de inicio de fabricación prevista.

Inmersa en un ERTE, con la firma asiática Geely interesada en comprar la nave Body 3 de la planta y pendiente del modelo del que depende la plantilla, Ford ha confirmado a través de un comunicado que Almussafes fabricará a partir de 2028, como ya adelantó este diario, un multienergía SUV "compacto robusto" de la familia Bronco adaptado al mercado europeo.

No han avanzado, no obstante, el volumen de producción previsto para este nuevo modelo, una cifra que será relevante para mantener la carga de trabajo en una planta que cerró 2025 con sus peores cifras y un ERTE que afecta a más de 4.000 trabajadores. El pasado año salieron de Almussafes tan solo 98.500 Kuga, único modelo en fabricación en la factoría valenciana. El portal 'La Tribuna de la Automoción' señaló recientemente que la producción del nuevo modelo multienergía se quedaría en las 183.000 unidades, una cifra menor a la anunciada originalmente.

La compañía del óvalo ha hecho el anuncio de esta "nueva y vibrante visión para su futuro en Europa" en un encuentro con concesionarios y socios europeos. "Con un despliegue integral de productos y tecnología para clientes comerciales y particulares previsto para los próximos tres años, Ford renueva su compromiso con los conductores y las empresas del continente", han explicado.

Coches inspirados en los 'rallies'

"Ford cuenta con más de un siglo de herencia en competición, particularmente en el mundo de los 'rallies', el formato de carreras nativo de Europa. Combinando ese ADN 'off-road' con el rendimiento en carretera, Ford creará vehículos inspirados en los 'rallies' adaptados a Europa", han avanzado fuentes oficiales sobre este y otros nuevos modelos que lanzarán al mercado europeo en los próximos años.

Así, "la nueva gama europea de Ford ofrecerá vehículos multienergía donde la emoción y la aventura coexisten con el control y la precisión, fabricados para afrontar los desafíos únicos de los puertos de montaña alpinos, las calles empedradas y las carreteras sinuosas de Europa", recoge la nota lanzada este lunes.

Así, para finales de 2029, Ford lanzará cinco turismos totalmente nuevos, "fabricados en Europa para Europa". Entre ellos, ha confirmado este nuevo modelo que llegará, por fin, a la planta valenciana, después de que trascendieran informaciones al respecto, pero nunca confirmadas por el fabricante de EE UU. De los cinco, tres -incluido el valenciano- serán multienergía y dos 100 % eléctricos.

Junto al Bronco valenciano, Ford ha anunciado un nuevo 'hatchback' eléctrico que inyectará "capacidades de la competición a la carretera en el segmento B"; un SUV eléctrico pequeño "que traslada el mismo lenguaje de diseño y dinámica de los 'rallies' a un formato urbano", así como dos 'crossover' multienergía, que "completarán la nueva gama para finales de 2029".

Para Nicola Gilda, directora general de Peoples Automotive Group y presidenta del Consejo de Concesionarios Europeos de Ford, "apoyamos totalmente la estrategia de Ford de pasar a la ofensiva en Europa". Además, ha añadido que "Ford ha vuelto para ganar".

Alianzas "para ganar velocidad y escala"

El comunicado de Ford ha hecho alusión también a "alianzas para ganar velocidad y escala". Con Geely interesada en la Body 3 de la planta de Almussafes, Ford ha asegurado en su nota que "las alianzas estratégicas son fundamentales para la forma en que Ford compite en Europa, acelerando el desarrollo, desbloqueando la expansión e impulsando el valor tanto en el segmento comercial como en el de turismos".

"Al combinar la experiencia, la presencia industrial y la base de proveedores de Ford y sus socios, ambos obtienen la eficiencia, la competitividad y el alcance de fabricación necesarios para triunfar en una de las regiones más competitivas del mundo". Desde Ford recuerdan las palabras de su presidente Europeo, Jim Baumbick: "Estos no son solo acuerdos. Son herramientas estratégicas". "Nos asociamos con los mejores para movernos con velocidad y a escala, y nos obsesionamos con el producto para ofrecer vehículos apasionantes e inequívocamente Ford".

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Cabe recordar que Baumbick visitó el pasado 23 de abril la planta valenciana de Ford, a la que consideró una pieza "clave" para el futuro de Ford en Europa. Sin embargo, entonces la presencia del jefe europeo se consideró como una visita propia de sus funciones y no se hizo ningún anuncio relacionado con el lanzamiento del nuevo vehículo ahora, por fin, confirmado.