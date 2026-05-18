Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco "Si el BCE sube tipos, habrá una crisis de deuda como la de 2011"

Juan Carlos Ureta asegura que los problemas del mundo tienen solución, lo que permite ser optimista. En las próximas décadas imperará la economía de las experiencias, en la que, a su juicio, Canarias es puntera.

La inflación no se desboca, pero el BCE anuncia que va a subir los tipos. ¿Hace bien?

Así lo ha dejado traslucir Christine Lagarde y, a día de hoy, los mercados descuentan que habrá tres subidas este año. Si lo hacen, si los suben, será un error tremendo.

Ya se hizo cuando la invasión rusa de Ucrania generó la anterior ola inflacionaria. ¿También entonces obraron mal?

No se pueden comparar momentos que son tan diferentes como las circunstancias que los generan. El anterior incremento de la inflación se inició en el verano de 2021, no en febrero de 2022 cuando Putin ordena atacar Ucrania. Y se inició ese ascenso de los precios por el calentamiento de la economía que generó el aumento del consumo posterior a la pandemia. Levantadas las restricciones, todo el mundo salió a gastar en mayor o menor medida el ahorro generado durante la pandemia.

¿Y ahora?

Ahora mismo el consumo tiende más bien a desacelerarse, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y sucede así porque hay menos el empleo y las familias se han vuelto más conservadoras, ahorran más. A diferencia de 2021, el consumo no está boyante.

¿Es una inflación de costes? Y si es así, ¿cómo se combate si no es incrementando los tipos?

El factor que lo desencadena es el impacto del alza del precio del petróleo por el conflicto del golfo Pérsico. Una inflación por un shock externo no se combate subiendo los tipos de interés, sino que es ese propio shock el que hace automáticamente que la actividad caiga. Si el petróleo sigue caro, la actividad económica va a caer y eso va a atenuar la tensión inflacionista, lo que, a su vez, generará la bajada del precio del petróleo. Hay un dicho en el mercado de las materias primas: precios altos se arreglan con precios altos y precios bajos se arreglan con precios bajos. Así que si el BCE sube los tipos, enfriará una economía que ya de por sí se está enfriando. Ya le digo, un error tremendo. Me atrevo a decir que puede provocar otra crisis de deuda en Europa como la del año 2011.

¿De ese tamaño, de esa naturaleza o ambas cosas?

No, no. Me refiero a similar, pero no va a ser igual. Los mecanismos de política macroeconómica tienden a evitar grandes problemas sistémicos. Si el BCE sube tipos, veremos una cierta crisis de deuda, pero no de la dimensión de aquella, la economía ha cambiado.

Si no los sube, habrá más dinero en los hogares. ¿Buenas noticias para territorios que dependen de que los ciudadanos tengan dinero para gastar?

Vamos a diferenciar entre corto plazo y largo plazo. Empezando por este último, la economía canaria está muy bien posicionada. Estamos asistiendo a un cambio brutal, pasando desde lo que se puede llamar la economía de servicios a la economía de las experiencias. Me explico. Un día la economía, que era agrícola, pasó a ser industrial y, de ahí, a los servicios. Ahora, como consecuencia de cambios muy profundos, entre ellos la irrupción de la inteligencia artificial (IA), pero también otros, la economía está pasando de ser de servicios a ser de las experiencias.

¿Qué es esta nueva economía de las experiencias que enuncia?

El ocio, los viajes, el turismo, el entretenimiento en su sentido más amplio, están absorbiendo mayor porcentaje del PIB y van a seguir en ese línea creciente. Le pongo el ejemplo de la economía estadounidense, que cuenta al Mundial del Fútbol entre los factores que la harán crecer en torno al 2,5% este año. Se puede tomar el análisis de quien se desee, todos coinciden en que será así. Es una clara señal de que la economía de las experiencias, del ocio, está ganando relevancia, y eso es muy bueno para Canarias en todos los sentidos.

Aparte de su buena disposición en ese campo y el evidente impulso que eso otorga a su economía, ¿en qué otro sentido?

Me estoy refiriendo a que esta economía del entretenimiento es muy de personas, requiere personas, empleo humano. Toda la mano de obra que provenga de la economía de servicios, sobre todo la de cuello blanco, va a tener que irse reciclando para adaptarse a este nuevo escenario. Le digo, España, pero de manera muy particular Canarias, está muy bien colocada ante el ascenso de la economía de las experiencias.

¿Por qué Canarias de una manera especial?

Aparte de las evidentes razones climáticas, sabemos hacer muy bien la economía de experiencias. Somos buenos, hay muy buenas empresas canarias en ese ámbito, sabemos los nombres, son gente que ha sabido hacerlo muy bien. Se ha mejorado muchísimo. Ya no se vive del turismo de baja calidad, se ha mejorado la oferta cultural, la gastronómica, hay campos de golf competitivos... Ha habido un cambio muy visible y hay que seguir mejorando en todo ello.

Le preguntaba por las consecuencias para Canarias de una más que posible subida de tipos. Eso que me describe es el presente, pero también el largo plazo. ¿Qué pasa en el corto?

Canarias se enfrenta a un posible shock energético y a un posible deterioro de la capacidad de viajar de los ciudadanos de Centroeuropa. Vamos a ver cómo impacta, no sabemos. Es que es posible que no impacte tanto como se piensa, pero, con sinceridad, no sabemos. Insisto, eso sí, en que no albergo ninguna duda en cuanto a que la economía canaria va a ir a más en el medio y el largo plazo. Es que está muy bien posicionada de cara al mundo que viene para las próximas décadas. En esa economía que he llamado de las experiencias, Canarias es ganadora.

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¿Cuánta validez tiene en la situación geopolítica actual una previsión? ¿Cuánta vigencia?

Las dinámicas de fondo son muy positivas, porque los problemas que tiene hoy el mundo son solucionables, lo que permite mirar con optimismo a largo plazo. Claro, después viene Donald Trump y hace cualquier cosa, pero olvidémonos de él, porque, aunque parezca lo contrario, no va a determinar lo que pase. Trump es más una consecuencia, ha sabido ver que la economía estadounidense no iba por buen camino, cada vez más endeudada con el exterior, generaba un malestar social y ha cogido esa bandera. Ahora ejecuta a su manera, discutible por decirlo de forma suave.