La deuda pública se modera al 101,6% del PIB en marzo, aunque su importe alcanza récord de 1,740 billones

La deuda de las administraciones públicas alcanzó en marzo un nuevo máximo histórico, al situarse en 1,740 billones de euros, según los datos de avance publicados este martes por el Banco de España. La cifra supone un incremento del 4,3% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el saldo se situaba en 1,667 billones. Pese a este aumento en términos absolutos, el peso de la deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo hasta el 101,6%, 1,7 puntos porcentuales menos que en marzo de 2025, cuando representaba el 103,3% del PIB.

En comparación mensual, el saldo de la deuda pública aumentó en 16.213 millones de euros respecto a febrero, lo que equivale a un avance del 0,9%. Con este incremento, el dato de marzo supera el anterior máximo histórico registrado un mes antes, cuando la deuda se situó en 1,723 billones de euros.

El grueso del endeudamiento correspondió al Estado, cuya deuda ascendió a 1,590 billones de euros en marzo, un 4,7% más que un año antes. Esta cifra equivale al 92,9% del PIB. Por su parte, la deuda de las otras unidades de la Administración Central se situó en 34.000 millones de euros, el 2% del PIB, tras reducirse un 5,8% interanual.

La deuda de las administraciones de la Seguridad Social alcanzó los 136.000 millones de euros, un 7,9% más que en marzo del año anterior, y representó el 8% del PIB. Según explica el Banco de España, este aumento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

En el caso de las administraciones territoriales, las comunidades autónomas registraron una deuda de 347.000 millones de euros, equivalente al 20,3% del PIB, con un aumento interanual del 2,6%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron su endeudamiento un 9,3%, hasta los 21.000 millones de euros, lo que supone el 1,2% del PIB.

Desde el cierre de 2025, la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha aumentado en 41.500 millones de euros. La mayor parte de este incremento procede del Estado, cuya deuda creció en 40.600 millones. Las comunidades autónomas elevaron su saldo en 5.200 millones, mientras que la deuda de las corporaciones locales se mantuvo estable. En cambio, la deuda de las otras unidades de la Administración Central se redujo en 600 millones.

Por instrumentos, todos los componentes de la deuda pública registraron tasas interanuales positivas. Los valores a largo plazo crecieron un 4,2%, mientras que los préstamos con vencimiento superior a un año aumentaron un 7,5%. Los instrumentos a corto plazo, por su parte, apenas avanzaron un 0,4%.

El Banco de España precisa que estos datos corresponden a la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), el indicador utilizado en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en los análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas. Este concepto incluye efectivo y depósitos, valores representativos de deuda y préstamos, valorados por su importe nominal y descontando la deuda en manos de otras administraciones públicas.

El Gobierno espera bajar del 100% del PIB

El Gobierno prevé que la ratio de deuda pública cierre 2026 por debajo de la barrera del 100% del PIB, concretamente en el 99,3%, adelantando en un año el objetivo de situarla por debajo de ese umbral, inicialmente previsto para el final de la legislatura. Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Ejecutivo contempla una senda descendente de la deuda durante los próximos años, las previsiones oficiales no detallan cuándo logrará España reducirla hasta el nivel considerado prudente por Bruselas, situado en el 60% del PIB.

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El Banco de España publicará el próximo avance mensual de deuda pública, correspondiente a abril de 2026, el 19 de junio. Además, el dato trimestral de deuda de las administraciones públicas del primer trimestre de 2026 se difundirá el 16 de junio.