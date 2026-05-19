La ciudad de Oviedo congregó este martes, 19 de mayo, a expertos, empresas, políticos y personalidades para debatir en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica. En el encuentro, celebrado en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana, los principales líderes políticos y empresariales del Noroeste aportaron sus reflexiones, ideas y soluciones para dar el vuelco que necesita una región con tanto peso territorial (casi un cuarto de la superficie nacional) como potencial de desarrollo pero necesitada, entre otras cosas, de mejoras de infraestructuras y de una financiación autonómica más justa que tenga en cuenta su extensión y el coste de su envejecimiento demográfico.
Las sesiones de trabajo del foro comenzaron con las intervenciones de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. En el evento también participaron los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, de Castilla y León, Alfonso Fernández Muñeco, y líderes empresariales del noroeste con clara proyección nacional e internacional.
CRÓNICA | Un Noroeste lleno de talento exhibe en Oviedo su voluntad de luchar unido y reclama su "lugar prioritario" en España
JAVIER MOLL | PRESIDENTE DE PRENSA IBÉRICA
"El futuro del Noroeste merece ocupar un lugar prioritario en la conversación pública española"
El presidente de Prensa Ibérica resalta el papel que Asturias, Galicia y Castilla y León están ganando en el escenario Europeo, pero advierte que existen desafíos, especialmente en infraestructuras, que avanzan "todavía con demasiada lentitud"
JUAN CARLOS ESCOTET | PRESIDENTE DE ABANCA
"Las infraestructuras no son un lujo, sino una cuestión de supervivencia"
El presidente de Abanca habla de "una nueva era" caracterizada por "la muerte del multilateralismo y la polarización", la "pérdida de influencia de los organismos internacionales" y "un vacío de liderazgo"
ÁNGELA DE MIGUEL | PRESIDENTA DE CEPYME
"No podemos pedir que nuestras pymes compitan en igualdad cuando siguen soportando peajes que les penalizan"
La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa reivindica el papel de las pymes del Noroeste que “hacen un trabajo de cohesión social, de fijar población y de redistribución de la riqueza” muy relevante para el territorio
‘NOROESTE: TERRITORIO DE PROGRESO’
Barbón, Rueda y Mañueco reclaman avances en el Corredor Atlántico, el fin de los peajes y un nuevo modelo de financiación
El socialista Adrián Barbón, presidente del Principado, y los populares Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, participaron en una mesa redonda moderada, que dio continuidad a la cita celebrada el año pasado en Santiago. “No renunciamos a un impulso común de infraestructuras y no daremos un paso atrás en financiación”, coincidieron los tres.
AITOR MOLL | CONSEJERO DELEGADO DE PRENSA IBÉRICA
"El Noroeste tiene las condiciones para desempeñar un papel protagonista en el futuro económico"
El consejero delegado de Prensa Ibérica destaca que el Noroeste "quiere dejar de reclamar atención para empezar a reclamar protagonismo”. Y para lograrlo, ha diagnosticado, “hacen falta infraestructuras, conectividad y una visión estratégica de país y de Europa”
PRESENTACIÓN ESTUDIO DE TENDENCIAS
El Noroeste habla de economía, empleo y cambio climático
Economía, movilidad y cambio climático se configuran como polos transversales de conversación en los que se entrecruzan y convergen temáticas diversas. Esta es una de las principales conclusiones del Estudio de Tendencias Informativas Foro Noroeste 2026, presentado este martes en Oviedo por Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por este grupo de comunicación. El informe, elaborado conjuntamente por Prensa Ibérica y LLYC a partir del comportamiento real de los lectores y de la conversación social en Asturias, Galicia y Castilla y León, analiza qué temas han concentrado mayor interés (tiempo total de lectura), atención (páginas vistas), intensidad (lectura completa) y conversación (mensajes y autores en redes) entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, con la intención de identificar los principales argumentos de la conversación.
UN ESPECIAL MULTIMEDIA DE PRENSA IBÉRICA
Textos: Alicia García-Ovies, Álvaro Faes, Pablo Álvarez, Yago González, Mariola Riera, Pablo Castaño, Sandra Fernández Lombardía, Xuan Fernández y Eduardo Lagar (La Nueva España); Lara Graña, Borja Melchor y Julio Pérez (Faro de Vigo); Rosa Prieto (La Opinión de A Coruña); David Guardado (Red Contenidos de Prensa Ibérica).
Minuto a minuto: Mónica G. Salas (La Nueva España).
Fotos: Miki López, Ángel González, Luisma Murias, Juan Plaza
Vídeos: Sara Fernández (PI Studio), Jimena Aller (La Nueva España) y Pedro Fernández (Faro de Vigo)
Redes sociales: Elena M. Choren y Erika Ferraro.
Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.
Dirección: Gemma Robles.