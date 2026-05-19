La IA coruñesa que protege las aves en los parques eólicos

La expansión de las energías renovables ha abierto un debate complejo: cómo acelerar la descarbonización sin incrementar el impacto sobre los ecosistemas. En los parques eólicos, una de las principales preocupaciones ambientales es la afección sobre las aves.

Para responder a ese desafío, la firma coruñesa Instra Ingenieros ha desarrollado Makemake, una solución tecnológica basada en inteligencia artificial capaz de detectar en tiempo real la presencia de avifauna cerca de los aerogeneradores y actuar para minimizar el riesgo de colisión.

El sistema, premiado en los Energy Days 2024 en la categoría de Innovación y que la firma lo presentará este viernes en el XV Foro de Interacción Matemática Industria (Industry Day) en Santiago, combina visión artificial, procesamiento automatizado de imágenes y algoritmos entrenados específicamente para identificar aves en entornos eólicos. La solución fue desarrollada junto al Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, Gradiant, y permite actuar antes de que se produzca un impacto.

La tecnología funciona mediante varias cámaras instaladas en la torre de los aerogeneradores, aunque también pueden situarse en zonas anexas para dar cobertura a varias máquinas de forma simultánea.

Riesgo de colisión

Esos dispositivos ofrecen una visión de 360 grados del entorno y envían las imágenes a un sistema de computación que analiza en tiempo real cada movimiento detectado.

Cuando el sistema identifica un ave y calcula un posible riesgo de colisión, puede activar distintas respuestas automatizadas: desde disuasores acústicos para modificar la trayectoria del animal hasta la reducción de velocidad o la parada temporal de la turbina.

“Utilizamos y entrenamos algoritmos de inteligencia artificial diseñados específicamente para procesar datos visuales como imágenes o vídeos, con el objetivo de identificar aves en los parques eólicos y reducir el riesgo de impacto sobre la avifauna”, explica el CEO de la compañía, Pedro Pérez Gabriel.

Entrenamiento

La capacidad de clasificación del sistema depende del entrenamiento continuo de redes neuronales capaces de diferenciar especies por características visuales como la envergadura de las alas o la forma del pico. Además, la tecnología puede adaptarse a las particularidades de cada emplazamiento y a especies concretas de cada zona.

El proyecto refleja también cómo la inteligencia artificial y las matemáticas han pasado a ocupar un papel central en la industria energética. Pérez Gabriel considera “esenciales” a los profesionales especializados en métodos numéricos y estadísticos porque aportan “herramientas fundamentales para modelar problemas complejos y resolverlos a nivel computacional”.

Con sede en el polígono de Pocomaco y presencia en Vigo, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Holanda, México, Colombia o Shanghái, Instra Ingenieros desarrolla proyectos en los cinco continentes.