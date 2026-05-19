El metal de A Coruña encara hoy la primera de las tres jornadas de huelga

Con el acuerdo del sector del metal en Pontevedra aún caliente, el de la provincia de A Coruña afronta hoy su primera jornada de huelga en pleno bloqueo de la negociación del convenio colectivo.

CIG, CCOO y UGT han convocado los paros tras más de una decena de reuniones sin acuerdo con la patronal y advierten de que las movilizaciones podrían endurecerse si no se producen avances en las próximas semanas. Los sindicatos ya han ampliado los paros a los días 26 y 27 de mayo.

La huelga afecta a unos 15.000 trabajadores de la provincia y llega después de meses de desencuentros entre sindicatos y empresarios. Las centrales sindicales denuncian una posición “inmovilista” de la patronal y reclaman una negociación “real” para actualizar un convenio que consideran insuficiente ante el aumento del coste de la vida.

Entre las principales demandas figuran mejoras salariales, reducción de jornada, regulación de pluses y medidas contra la precariedad vinculada a las ETT y a los contratos fijos discontinuos. También reclaman limitar la subcontratación en cadena y mejorar los complementos en las bajas médicas.

En A Coruña está prevista una manifestación a las 12.00 horas con salida desde la rotonda de Agrela y final ante la sede de la patronal, en la plaza de Luis Seoane. Además, desde primera hora habrá piquetes informativos en los polígonos de Alvedro y Sabón.