La coruñesa Citanias gana el premio nacional de construcción por crear empleo

La constructora coruñesa Citanias ha sido distinguida con el premio a la Creación de Empleo de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), un reconocimiento que destaca el crecimiento de la compañía apoyado en la generación de puestos de trabajo estables, la captación de talento y la consolidación de equipos.

La entrega del galardón se celebró en el CaixaForum de Madrid en una gala presidida por la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La empresa incrementó su plantilla un 43% entre 2024 y 2025 en un contexto complejo para el sector de la construcción, marcado por la escasez de profesionales cualificados y las dificultades para incorporar nuevos perfiles.

Desde la firma destacan que el premio supone un reconocimiento “al trabajo y compromiso” de toda la plantilla y a una forma de entender el crecimiento basada “en las personas, la estabilidad y el desarrollo de equipos sólidos”.

El reconocimiento llega en un momento de fuerte expansión para la compañía coruñesa. La empresa, que cuenta con unos 240 trabajadores y oficinas en A Coruña, Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife, ha ejecutado más de 4.000 obras y 70.000 actuaciones de mantenimiento desde su creación.

La constructora mantiene alianzas con grandes compañías como Inditex y Movistar, además de trabajar para cadenas como McDonald’s, Scalpers, Pandora o Goiko. También ha reforzado en los últimos años su presencia en obra pública y residencial con proyectos como viviendas públicas en Xuxán y Mesoiro o actuaciones urbanas en A Coruña y su área metropolitana.

La compañía ya había sido reconocida anteriormente por la Confederación Nacional de la Construcción con el premio a la Aportación de Talento Joven al sector de la construcción.