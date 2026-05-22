Ruptura de negociaciones en el sector de la belleza
Charlotte Tilbury, la joya británica de la cosmética que complicó la fusión entre Puig y Estée Lauder
Puig y Estée Lauder han puesto fin a las conversaciones para una posible integración, en una operación marcada por la complejidad de la participación de Charlotte Tilbury y las condiciones pactadas para su venta.
Puig y Estée Lauder pusieron este jueves por la noche fin a las conversaciones que mantenían para explorar una potencial fusión de sus respectivos negocios, sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo. La compañía catalana comunicó la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante un hecho relevante, en el que aseguró que el fin de las negociaciones “no altera la hoja de ruta estratégica de Puig”.
Una de las claves por las que la operación no ha llegado a concretarse es por la complejidad de algunas participadas de Puig y en concreto, Charlotte Tilbury. La fundadora de la marca británica de cosmética de lujo buscaba renegociar las condiciones pactadas para la venta de su participación a la compañía catalana.
Puig adquirió Charlotte Tilbury en 2020 por unos 1.200 millones de dólares (1.035 millones de euros). El grupo catalán, propietario también de marcas como Byredo, Carolina Herrera y Paco Rabanne, controla actualmente el 78,5% de la firma, mientras que Tilbury conserva una participación minoritaria. En 2024, Puig anunció su intención de incrementar progresivamente su peso en la compañía hasta alcanzar el 100% a comienzos de 2031.
El contrato entre Puig y Charlotte Tilbury incluye pagos vinculados al rendimiento de la marca e incentivos ligados a resultados. Además, contemplaría una cláusula de cambio de control que permitiría a Tilbury forzar la venta de su participación en caso de una operación corporativa que afectara a Puig.
Esa eventual obligación podía generar una deuda multimillonaria que Estée Lauder no estaba dispuesta a asumir en el marco de una posible fusión. A mediados de 2024, Puig adquirió un 5,4% adicional de Charlotte Tilbury, en una operación que valoraba la compañía en cerca de 4.600 millones de dólares (3.960 millones de euros). Con esa valoración, la participación restante de Tilbury rondaría los 986 millones de dólares (850 millones de euros), aunque el precio final dependería del desempeño y los beneficios de la marca en el momento de la transacción.
Tras la ruptura de las conversaciones con Estée Lauder, Puig mantiene sin cambios su plan estratégico, según ha trasladado al mercado. El grupo catalán ha afirmado que, tras el fin de las negociaciones, se mantiene enfocado en la ejecución de su estrategia y "en continuar impulsando el crecimiento rentable en el conjunto de su cartera de marcas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
- Lidl comprará por 317.000 euros al Concello de A Coruña la parcela que le falta para construir su nuevo supermercado en Visma
- La histórica panadería de A Coruña que nació tras la Guerra Civil en el mercado de San Agustín: 'Los clientes vienen por la mercancía, pero también por ti
- El Ayuntamiento de A Coruña busca trabajadores: estas son las 87 plazas de su oferta de 2026
- La Xunta obliga a los promotores del Parque de Oza a justificar el impacto visual de las torres de 17 alturas proyectadas
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
- Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización