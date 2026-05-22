Industria
La fabricante de componentes electrónicos EGO Appliance Controls presenta un ERE para 63 trabajadores
CCOO rechaza el expediente presentado por la compañía de Lliçà de Vall, que afectaría a 63 de sus 259 empleados mientras la empresa mantiene activo un ERTE para el 80% de la plantilla
Pablo Gallén
La fabricante de componentes electrónicos EGO Appliance Controls, con sede en Lliçà de Vall, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 63 trabajadores de una plantilla total de 259 personas, según ha denunciado CCOO de Industria.
El sindicato ha rechazado de forma rotunda la medida, que considera “injusta e inaceptable”, y sostiene que no está justificada. A su juicio, el expediente responde únicamente a una decisión estratégica de la multinacional. La compañía centra su actividad en la fabricación de componentes electrónicos, principalmente orientados al mercado internacional.
CCOO ha reclamado desde el inicio la retirada del ERE, que se ha presentado mientras la empresa todavía mantiene en vigor un ERTE que afecta al 80% de la plantilla.
El sindicato también acusa a la dirección de EGO Appliance Controls de haber obstaculizado su labor desde el comienzo del proceso, iniciado el pasado 13 de mayo. Según CCOO, la empresa ha impedido el acceso de sus asesores a la fábrica para celebrar asambleas, ha dificultado el trabajo de los delegados del comité de empresa dentro del centro de trabajo y ha rechazado que las reuniones del periodo de consultas se celebren en las propias instalaciones.
CCOO advierte de que no descarta convocar movilizaciones en las próximas semanas si las negociaciones no avanzan hacia el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo.
La próxima reunión del periodo de consultas está prevista para el 28 de mayo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
- El Dépor busca el ascenso: 8 bares abiertos este domingo cerca de Zorrilla para vivir la previa
- Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización
- Marineda City abre la segunda tienda en A Coruña de un producto que se ha convertido en fenómeno
- La Xunta obliga a los promotores del Parque de Oza a justificar el impacto visual de las torres de 17 alturas proyectadas
- El Gobierno invierte 800.000 euros en un tramo de 470 metros del paseo litoral por la conservera Celta en A Pasaxe
- Estas son las condiciones de la Xunta para que los mil pisos del Parque de Oza salgan adelante