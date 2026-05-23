La huelga en el textil vuelve a forzar el cierre de tiendas en A Coruña
Las protestas recorren el centro de la ciudad mientras sigue el pulso por el convenio
La nueva jornada de huelga convocada este sábado en el sector del comercio textil y del calzado volvió a dejar una imagen visible de cierre parcial y protestas en A Coruña, donde varios establecimientos bajaron la persiana en plena campaña contra el convenio estatal impulsado por la Asociación Retail Textil España (ARTE).
La manifestación convocada en la ciudad arrancó a las 12.00 horas en la Praza de Lugo y avanzó por distintas calles del centro hasta el centro comercial Cuatro Caminos. Durante el recorrido, trabajadores y representantes sindicales portaron pancartas y corearon consignas contra un acuerdo que consideran lesivo para las condiciones laborales del sector.
La protesta coincidió además con una reducción de actividad en algunas cadenas y comercios, especialmente en zonas comerciales del centro coruñés.
La huelga forma parte de una nueva tanda de movilizaciones promovidas por CIG y UGT contra el preacuerdo firmado el pasado marzo entre ARTE, Comisiones Obreras y Fetico. Los sindicatos convocantes sostienen que el nuevo marco estatal supondrá un retroceso en salarios, complementos, días de asuntos propios y condiciones ligadas al trabajo en domingos y festivos, además de restar peso a los convenios provinciales gallegos.
El secretario nacional de CIG-Servizos, Carlos Alján, calificó de “éxito” la convocatoria y aseguró que grandes cadenas como Bershka o Stradivarius tuvieron que cerrar en ciudades como A Coruña o Pontevedra. Los convocantes reclaman además que las patronales provinciales negocien un acuerdo interprofesional gallego que garantice la prevalencia de los convenios territoriales.
Desde ARTE, sin embargo, defienden que el convenio busca “eliminar desigualdades” entre trabajadores del sector. La presidenta de la patronal, Ana López-Casero, sostiene que el preacuerdo incorpora garantías para mantener salarios superiores ya existentes y contempla incrementos retributivos para 2027 y 2028, además de una reducción progresiva de la jornada laboral anual y mejoras en conciliación.
Las movilizaciones se extendieron también a otras ciudades gallegas. En Santiago, decenas de trabajadores recorrieron el centro comercial As Cancelas antes de marchar hacia el centro urbano. El conflicto continuará la próxima semana con nuevas protestas previstas en Galicia y otra movilización convocada el 27 de mayo ante la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña.
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