El 'plan renove verde' impulsa una inversión de 1.160 millones en Galicia

La elevada demanda llevó al Ministerio para la Transición Ecológica a ampliar un 75% la dotación presupuestaria de su segunda ronda de ayudas para la repotenciación de parques eólicos y pequeñas hidroeléctricas con una potencia inferior a los 50 megavatios (MW). En la primera se adjudicaron 186 millones de euros y esta alcanza los 512 millones. El sector aplaudió con vehemencia el incremento. «Es una gran oportunidad para España», remarcó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). «Modernizar los parques eólicos más antiguos en las mejores ubicaciones, generar más energía renovable con tecnología más eficiente y optimizar el uso del territorio aprovechando infraestructuras ya existentes», alabaron los promotores, confirmando el interés por acelerar la modernización de los complejos de aerogeneradores más antiguos con incentivos de por medio.

Como ocurrió con la anterior línea del Plan renove de instalaciones verdes, Galicia es el principal destino de los fondos. La propuesta de resolución provisional del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) incluye 35 proyectos de la comunidad con un ayuda total de 174,8 millones de euros. Entre todos suman una inversión superior a los 1.160 millones de euros. Son 25 parques eólicos y 10 centrales de agua. Buena parte de ellos, además de ganar músculo de producción de electricidad, se hibridarán con baterías para convertirse también en despensas energéticas. La capacidad de almacenamiento de las iniciativas seleccionadas en Galicia alcanza los 751 megavatios hora (MWh).

Se ha seleccionado los parques eólicos Coriscada (A Pobra do Caramiñal), Castelo (Coristanco), Serra de Outes (Mazaricos), Monte Treito (Lousame), Monte Cabeza (Rodeiro), Chantada (Rodeiro), Farelo (Antas de Ulla), Monte Cabeza II (Agolada), Serra da Loba (Guitiriz), Barbanza III (A Pobra do Caramiñal), San Andrés (Cedeira), Barbanza I (Porto do Son), Capelada I (Cariño), Capelada II (Cedeira), Careón (Palas de Rei), Paxareiras-Montevós (Carnota), Montecarrio (Vila de Cruces), Montouto 2000 (A Cañiza), Monte Seixo (Cerdedo-Cotobade), Serra do Cando (Forcarei), Larouco (Cualedro), Mondoñedo, Montouto (Abadín), y parte de las instalaciones experimentales de Sotavento en Xermade, operadas por la Xunta y que ya habían conseguido ayudas en la anterior convocatoria.

En las minicentrales están las del Río Landro (Ourol), Cierves (Ribadavia), Xestosa (Ourol), San Martín (Quiroga), San Cristóbal (Chandrexa de Queixa), Pontenovo (A Pobra de Trives), Peneda (A Arnoia), Sequeiros (Ribal de Sil), Montefurado (Quiroga) y San Pedro (Nogueira de Ramuín).

Beneficiarios

Statkraft, el gigante renovable propiedad del estado noruego, prevé un desembolso de más de 297 millones de euros en la renovación tecnológica y la incorporación de almacenamiento en cuatro parques que compró a Enerfin Enervento. El IDAE le ha reconocido una aportación de 27,9 millones. Los proyectos de Endesa rozan los 234 millones, con una ayuda de 53,1 millones. Entre las instalaciones eólicas y los pequeños embalses que modernizará, Iberdrola tiene una inversión de 155,7 millones, de la que los fondos públicos cubrirán 25,9 millones. Olivento, controlada por Plenium Partners, recibe 18,8 millones para obras por valor de 148,6 millones.

Ecoener transformará tres centrales por un importe de 20,3 millones. La ayuda en su caso alcanza 8,1 millones. La inversión de Adelanta roza los 66,8 millones y la resolución le reconoce 13,2 millones. El resto de beneficiarios son EDP y Eurus (74,3 millones de inversión y 11,6 millones de ayuda); ENI (49,7 y 3,9 millones, respectivamente); Fergo (74,7 millones en su proyecto y una inyección pública de 12,9 millones); Norvento (34 y 1,8 millones); y Sotavento, que ronda los 9,1 millones en renovación y obtiene una subvención de 999.000 euros.

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La propuesta de adjudicación provisonal incluye 80 iniciativas en toda España. Además de Galicia, destacan Andalucía (24 proyectos) y Castilla y León (24). La inversión acumulada llega a 3.700 millones de euros. Una parte de las hidroeléctricas incorpora la hibridación de los embalses para sumarles almacenamiento con una capacidad total de 2.000 MW y 3.300 MW más en generación. «El salto tecnológico que implica este nuevo plan Renove redundará en un mayor aprovechamiento del recurso renovable en los emplazamientos ya ocupados, al sustituir sistemas obsoletos o antiguos por nuevos equipos a la vanguardia tecnológica», subraya Transición Ecológica.