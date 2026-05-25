El metal de A Coruña recrudece la presión: segunda huelga en una semana

La provincia de A Coruña afronta este martes 26 de mayo la segunda jornada de huelga en el sector del siderometal, convocada por CIG, CCOO y UGT para reclamar un convenio colectivo digno que incorpore mejoras salariales, reducción de jornada y avances en seguridad laboral. Tras el fuerte impacto del primer paro, celebrado el pasado día 19, los sindicatos prevén una nueva movilización masiva en los principales núcleos industriales de la provincia.

Desde primera hora de la madrugada están previstos despliegues de piquetes informativos en los polígonos de Sabón, Alvedro y A Grela, en A Coruña, donde a las 09:30 horas está prevista una concentración en la zona de los concesionarios de Perillo. En Ferrol, los piquetes comenzarán a las cinco de la mañana en los accesos de Navantia y continuarán desde las ocho por los polígonos de la comarca, antes de una manifestación convocada a mediodía desde la puerta principal de los astilleros hasta el puerto. En Santiago, los piquetes se desplegarán desde las siete en el polígono del Tambre y a las doce partirá una marcha desde Salgueiriños hasta la Alameda.

La primera jornada de huelga tuvo un seguimiento muy elevado y provocó una paralización significativa de la actividad industrial. Los polígonos de A Grela, Sabón y Alvedro registraron paros casi totales en las empresas de mayor tamaño, mientras que en las pequeñas y medianas el seguimiento superó el 80%, según los sindicatos. En Ferrol, la actividad en los astilleros de Navantia quedó prácticamente detenida. Miles de trabajadores participaron en las movilizaciones convocadas en A Coruña, Ferrol y Santiago. En la ciudad herculina, la manifestación reunió entre 1.500 y 2.000 personas, según las cifras aportadas por la Policía Local y las organizaciones sindicales, y alrededor de 800 personas integraron los piquetes informativos desde primera hora. La jornada dejó también retenciones y cortes puntuales de tráfico en vías principales como la avenida de Arteixo, la ronda de Outeiro y el entorno de Pajaritas.

El conflicto se enmarca en una negociación colectiva estancada desde hace meses. El convenio provincial está caducado desde diciembre y acumula más de una decena de reuniones sin avances significativos. Las centrales sindicales reclaman una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, la reducción de la jornada anual a 1.712 horas, mejoras en prevención de riesgos y formación, complementos por incapacidad temporal y límites a la subcontratación en cadena y al uso de ETT. Los sindicatos advierten de que, si la patronal no presenta propuestas que permitan desbloquear la negociación, el conflicto podría intensificarse en las próximas semanas, situando al sector del metal en uno de los escenarios laborales más tensos de los últimos años en la provincia.