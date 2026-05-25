El personal del comercio acampa ante la patronal de A Coruña contra el convenio estatal del textil

El conflicto laboral en el comercio textil y del calzado se traslada esta semana al centro de A Coruña. Desde este lunes, trabajadoras y trabajadores levantaron una acampada frente a la patronal coruñesa para frenar lo que consideran un retroceso histórico: el convenio estatal que impulsa ARTE, creada en 2023 por los gigantes del sector —Inditex, Mango, H&M, Primark, Uniqlo e Iberian Sports Retail Group, entre otros— para negociar de forma unificada las condiciones laborales del comercio textil y del calzado en todo el país. Su peso es enorme: agrupa a las cadenas que dominan el mercado y que buscan un marco estatal que sustituya la negociación provincial.

La protesta llega en una semana clave para la negociación. La CIG advierte de que los días 26 y 27 de mayo están previstas nuevas reuniones de la mesa negociadora estatal y sostiene que las grandes multinacionales del textil y del calzado pretenden cerrar un acuerdo que, a juicio del sindicato, supondría una pérdida de derechos laborales y salariales para una parte importante del sector. El sindicato sostiene que las multinacionales quieren cerrar un acuerdo que partiría las plantillas a dos velocidades.

Desde el comité de Stradivarius en A Coruña, Lucía Domínguez alerta de que el convenio estatal generaría una doble escala dentro de las tiendas: el personal actual mantendría sus derechos porque la ley impide rebajarlos, mientras que las nuevas contrataciones entrarían con condiciones inferiores.

Carlos Alján, secretario nacional de CIG-Servizos, lo resume: no se pide una subida inmediata, se pide blindar lo conquistado. Que el convenio estatal no pase por encima de lo que Galicia ya ha ganado.

La CIG pone el foco especialmente en la patronal coruñesa, a la que considera la más reticente a abrir una negociación gallega que blinde la prioridad de los convenios provinciales. Por eso convoca este miércoles una concentración ante la CEC, mientras la acampada continúa como símbolo de resistencia frente a una patronal estatal que, bajo el paraguas de ARTE, agrupa a los gigantes del sector y busca homogeneizar condiciones a costa, según el sindicato, de los derechos conquistados en Galicia.

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La movilización del comercio se suma a una agenda sindical intensa en A Coruña. Para este martes, la CIG-Administración Autonómica también ha convocado una concentración a las 11.00 horas ante el edificio administrativo de Monelos, dentro de las protestas en las siete ciudades gallegas contra el Decreto 40/2026 sobre el procedimiento de llamamiento de las listas de sustitución. Y el miércoles, la concentración será ante la sede de la patronal coruñesa, en la plaza de Luis Seoane, a las 12.00 horas, dentro de la campaña contra el convenio estatal de ARTE.